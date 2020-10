Els restauradors i els comerciants protesten a Barcelona pel tancament de bars i restaurants

Un miler de restauradors i comerciants s'han manifestat a la plaça Sant Jaume de Barcelona per protestar contra el tancament de 15 dies decretat pel Govern, que està en vigor i ja ratificat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), segons informa l'ACN. La convocatòria, a la qual s'ha sumat el sector de l'oci nocturn, ha comptat amb el suport d'entitats com el Gremi de Restauració, Barcelona Comerç, Foment o Pimec, que s'han unit per reclamar mesures que compensin les pèrdues que haurà d'afrontar el sector i que no es poden solucionar amb els 40 milions d'euros oferts pel Govern, segons denuncien.

La convocatòria del sector de l'oci nocturn ha començat a les 11.30 hores a la plaça de la catedral de Barcelona, on han fet pancartes, abans de desplaçar-se per Via Laietana, i tallar el trànsit al seu pas, fins a la plaça Sant Jaume, on s'han concentrat els representants del sector de la restauració, informa Europa Press.

Els concentrats a la plaça Sant Jaume, la gran majoria amb mascareta, han cridat consignes com "Volem treballar", "La restauració no és el problema" o "Govern dimissió", i han llançat ous i plats a les portes de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat.