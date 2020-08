Vergés: "De tots els positius que trobem, ja en tenim un 50%-60% que són asimptomàtics"

En la lluita contra el coronavirus, el Govern ha apostat per fer cribatges massius en zones concretes, de risc, amb la intenció de detectar persones asimptomàtiques i evitar, així, que transmetin la malaltia sense ser-ne conscients. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat a Catalunya Ràdio que es continuarà "amb els cribatges massius". "Està pujant el percentatge d'asimptomàtics que trobem. De tots els positius que trobem, entre el 50% i el 60% són asimptomàtics, i això vol dir que els hem anat a buscar", ha comentat Vergés. La consellera ha afegit: "Quan escollim bé les poblacions diana dels cribatges, podem trobar-ne molts més".

Sobre si la població fa la quarantena, Vergés ha indicat: "Si la gent es troba bé i no és directament la positiva, és a dir, que és un contacte estret, fa la sensació que estàs bé i que 14 dies de quarantena es poden fer molt llargs, però s'han de fer. Si la prova surt negativa però ets contacte estret, també has de fer la quarantena", ha afegit.

De fet, sobre la manifestació de la Diada, Vergés ha indicat que l'11 de setembre la situació serà d'"incidència alta del virus" i que, per tant, "s'hauran de prendre les mesures adequades". "Es podrà fer una manifestació, seguint molt bé les mesures: distància, mans i mascareta, evitant les aglomeracions. Hi parlarem per veure com ho tenen muntat", ha comentat.

Així, atès que tot el territori està "en risc de rebrot", la consellera de Salut ha demanat evitar que "el risc es converteixi en brot" per poder tenir un inici tranquil del curs escolar. "Ara hem fet l'exercici d'assumir que així hi estarem mesos i, per tant, hem pres mesures que ja hem interioritzat", ha comentat la consellera. "Podem agafar el virus en qualsevol lloc, però on generem brots és en trobades socials amb amics i familiars on menges sense mascareta. Si hi ha trobades que són evitables, demanem que no es facin", ha explicat Vergés.

Sobre la reunió d'aquest dijous amb els ministeris de Salut i d'Educació, Vergés ha dit que va "anar bé". Sobre l' ús de la mascareta (l'Estat obliga a dur-la a classe a partir dels 6 anys, mentre que a Catalunya és només si la situació epidemiològica no és bona), Vergés ha dit que tal com està tot el territori "haurem de començar tots amb mascareta a partir dels 6 anys", però ha apuntat que, en funció de com evolucioni la situació, la mesura podrà canviar: "Tant de bo tinguem el mapa de color verd i no vermell com ara i puguem decidir en funció de l'àmbit pedagògic i no del sanitari".

La consellera de Salut ha instat l'Estat a "trobar una solució perquè els pares no es juguin la feina quan tenen els infants en quarantena". La consellera ha dit que no vol anunciar cap "pla B" per si l'Estat no hi dona resposta perquè, ha dit, és "la seva responsabilitat" i, per tant, espera que donin una solució aviat.