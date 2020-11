Les xifres del covid compleixen l'objectiu de Salut d'abaixar la velocitat de propagació per sota de l'1

Després de molts dies, la velocitat de propagació del covid-19 a Catalunya ha baixat de l'1. Ara està en 0,96, cosa que vol dir que 100 persones en contagien 96. Aquesta xifra confirma la tendència a una certa desacceleració de la pandèmia, ja que fa uns dies aquesta mateixa xifra estava en l'1,63 i de mica en mica ha anat baixant com a conseqüència de les noves mesures posades en marxa pel Govern. De fet, baixar de l'1 era un dels objectius que s'havia marcat el departament de Salut amb les restriccions que van entrar en vigor les últimes setmanes. L'últim dia que es va superar la barrera de l'1 va ser el 5 d'octubre, i des de llavors aquest índex s'havia mantingut per sobre d'aquest llindar fins avui.

El risc de rebrot segueix baixant

El risc de rebrot també continua baixant i ja se situa en 747 punts (38 punts menys que ahir), mentre que fa una setmana estava per sobre dels 1.000 punts de mitjana a Catalunya. Avui també baixen els nous positius confirmats amb PCR o tests antigènics ràpids (3.635 nous, pels més de 6.000 d'ahir) i hi ha hagut 38 defuncions. A més, i segons les dades que ha fet públiques el departament de Salut, hi ha 2.732 persones hospitalitzades (61 més que ahir), 489 a les UCI, una menys que ahir.

Per contra, segueix pujant la incidència acumulada dels últims 14 dies: ara està en 812,43, quan ahir estava en 803,95.