Amplien fins al gener del 2021 la prohibició dels desnonaments

El govern espanyol ha acordat ampliar fins al 31 de gener del 2021 la prohibició dels desnonaments, que és una de les mesures de l'anomenat "escut social" per pal·liar els efectes econòmics de la crisi del covid-19 en la població més vulnerable. Segons han explicat fonts de l'executiu a Europa Press, aquesta pròrroga s'aprovarà aquest dimarts al consell de ministres. La prohibició dels desnonaments es basarà en els mateixos termes marcats pel reial decret llei del març, que ara s'ampliarà fins al 31 de gener amb una altra de les mesures, que és l'obligació de mantenir els contractes de lloguer en les condicions actuals per evitar pujades abusives.

L'acord per aquesta pròrroga, a instàncies d'Unides Podem, ja està tancat després d'una negociació intensa entre els membres de l'executiu espanyol de coalició. També continuen els contactes per segellar l'ampliació d'altres mesures de protecció a col·lectius vulnerables, com garantir que no es tallin els subministraments bàsics. El vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias, havia defensat la necessitat d'allargar almenys fins al 2021 la prohibició d'executar desnonaments, la pròrroga dels contractes dels lloguers i evitar els talls dels subministraments.

De fet, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, havia demanat aquest divendres per carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "allargués i ampliés" com a mínim sis mesos més la moratòria dels desnonaments a les famílies en extrema situació de vulnerabilitat. L'executiu havia de prendre una decisió sobre la pròrroga de l'"escut social" perquè les mesures s'acabaven aquest setmana, entre dimecres i divendres.