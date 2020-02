El cost del càncer que no es veu: més de 19.000 milions d'euros l'any

El càncer és una malaltia devastadora físicament, emocionalment i també econòmicament. A la por i la impotència que provoca un diagnòstic d'aquestes característiques s'hi sumen les despeses que genera, ja siguin directes, com els costos associats als tractaments, a l'hospitalització o als trasllats a centres sanitaris, o indirectes, com la pèrdua d'ingressos a causa de les baixes laborals per al pacient i per al familiar que se'n fa càrrec.

Segons un estudi de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC), el cost anual del càncer a l'Estat puja a 19.300 milions d'euros, un 1,6% del producte interior brut (PIB) espanyol. El 45% del cost, a més, recau en les famílies, que assumeixen les despeses derivades de les baixes, incapacitats i cura dels malalts molt sovint sense suport econòmic subsidiari.

"[El càncer] Suposa un problema sanitari per al país, amb més de 275.000 nous casos l'any i prop d'un milió i mig d'afectats", apunten des de l'AECC. Tot i que admet que són estimacions, l'organització defensa que la clau per frenar aquestes xifres tan elevades passa per fer més prevenció i més diagnòstics precoços "amb una implantació total dels sistemes de cribratge" en el sistema sanitari estatal.

Un 38% dels milions que es dediquen a sufragar els costos de la malaltia oncològica, uns 7.300 milions, es gasten el mateix any del diagnòstic i eminentment en tractaments mèdics. L'Estat assumeix el 55% de la despesa. Els 12.000 milions d'euros restants els cobreix principalment la família, sobretot pel que fa a aquelles despeses indirectes que s'associen a la pèrdua o incapacitació laboral del pacient o del seu cuidador. No es pot obviar –afegeixen des de l'AECC– que quatre de cada 10 nous diagnòstics es donen en població en edat laboral (entre 16 i 65 anys).

La directora general de l'associació, Noema Paniagua, ha recordat que darrere d'aquestes xifres hi ha persones, famílies senceres que es veuen arrossegades per la malaltia. "El nostre objectiu és mitigar el cost del càncer per a les futures generacions, i això passa per la prevenció, l'adopció d'hàbits saludables i la implantació de cribratges poblacionals per a la detecció precoç", ha subratllat, i ha afegit que amb aquestes mesures es podria arribar a evitar almenys 55.000 morts anuals i a estalviar 9.000 milions d'euros.