Previsió de reduir els cotxes contaminants al 3,5% a l'abril

Dos mesos després de posar en marxa la zona de baixes emissions (ZBE), que prohibeix la circulació dels cotxes i les motos contaminants, la mesura ja ha tingut efectes als accessos de Barcelona. Així ho assegura l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que ha explicat que els automòbils contaminants han representat entre el 7% i el 8,5% dels vehicles –són uns 60.000– que han accedit a la ZBE aquest febrer. Al gener havien sigut entre el 8% i el 9%. Davant aquest descens i l'evolució a la baixa que ja s'havia viscut els últims mesos –al novembre suposaven entre l'11% i el 12% dels automòbils–, l'AMB ha pronosticat que els cotxes contaminants encara s'hauran reduït més d'aquí un mes, a l'abril, quan es preveu que siguin el 3,5%, uns 30.000 vehicles.

Dels 30.000 automòbils contaminants que continuaran circulant per la ZBE d'aquí un mes, es calcula que els que poden rebre multes només seran menys del 0,2%. El gruix dels vehicles contaminants que es preveu que quedaran són els que no estan obligats a complir la prohibició: les furgonetes, els autocars i els camions, perquè tenen una moratòria d'un any, els que estan autoritzats a circular-hi o els que són contaminants però circulen durant les hores i els dies que no es sanciona. El 0,2% dels cotxes contaminants que sí que es poden multar representen uns 1.500 automòbils. Són els vehicles, per tant, que a partir de l'abril rebran sancions si encara circulen per la ZBE.

"Sempre queda una part estructural sancionable, però és una minoria respecte a la totalitat dels conductors", diu el director de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Joan Maria Bigas. L'AMB ha enviat 1.621 cartes a alguns conductors que fins ara han incomplert la mesura als accessos de Barcelona. Bigas assegura que la reducció "és important" i atribueix el descens al fet que la gent "s'ha adaptat", sigui amb l'ús del transport públic o amb la compra de nous cotxes. "La nostra intenció és que deixin de circular tots els vehicles sense etiqueta", defensa Bigas, que recorda que la mesura és per millorar la qualitat de l'aire.