Vergés assegura que a Catalunya, si arriben les vacunes, "començarem a vacunar el dia 27 de desembre"

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio que "si arriben les vacunes", tal com els han assegurat des de l'Estat, també començarà la campanya de vacunació el primer dia, el 27 de desembre. "El col·lectiu prioritzat són les persones que viuen a les residències, amb molta lògica, i els hem de protegir ràpidament", ha apuntat. "La vacunació és una eina extraordinària, salva moltes vides", ha indicat.

Preguntada per les mesures que ha adoptat el Govern, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que "Salut sempre aconsella les mesures que sabem que funcionen i que tenen un punt més estricte, perquè posem la mirada exclusivament en la salut, però les mesures han de tenir en compte moltes altres coses, per això les decisions es marquen en el si del Govern". "Afecta la vida personal i en com la gent es guanya la vida, però nosaltres tenim una prioritat, i és la salut de la gent i els professionals que han de cuidar la salut de la gent. Hi ha professionals que porten des del febrer i el març sense descansar i el millor que podem fer és cuidar-los i protegir-los", ha assegurat.

Vergés ha dit que reduïnt la interacció amb la bombolla de convivència "també protegeixes la teva bombolla". "Això depèn de totes i tots, ens hem de cuidar i de protegir. Per Nadal, com menys gent ens trobem, millor. Hem de reduir interaccions socials i només ampliar-ho en els casos necessaris", ha afegit.

Segueixen empitjorant els indicadors

I és que un dia més els indicadors de covid-19 a Catalunya segueixen empitjorant, i això ja va provocar que el Govern anunciés aquest divendres noves mesures per frenar l'avenç del virus. Aquest diumenge el departament de Salut ha informat de 1.423 contagis nous de covid-19 confirmats amb una prova PCR o un test d'antígens (924 menys que ahir), una xifra que eleva a 339.050 les persones que han contret la malaltia a Catalunya des de l'inici de la pandèmia.

A més, el risc de rebrot continua sent molt alt, i s'ha enfilat fins als 354 punts, 18 més que ahir, mentre que la velocitat de contagi ha augmentat de l'1,51 d'ahir a l'1,53 d'avui. Això vol dir que a hores d'ara 100 persones amb covid-19 n'infecten 153, o el que és el mateix: dues persones afectades pel covid ja n'infecten més de tres, cosa que indica que hi ha una propagació molt elevada.

A diferència d'ahir dissabte, avui els ingressats als hospitals també pugen: augmenten en 47 les persones hospitalitzades en planta (1.567), tot i que baixen en 9 les persones ingressades a les UCI (320). Salut també suma 6 morts més al còmput total, que ja és de 16.583.

Sobre la tornada a l'escola, la consellera ha indicat que "es faran proves un cop comenci l'escola a tot el personal que entri a l'escola durant tres setmanes" i, preguntada per les eleccions, Vergés ha dit: "Hem de fer el possible perquè es pugui votar sempre, és un dret fonamental".