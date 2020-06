Cliqueu a l'eina que prediu els riscos del covid-19, congelada pel CatSalut

Si sou dona, teniu 34 anys i sou diabètica –en general, bastant improbable sent tan jove–, en cas que us contagieu de covid-19 teniu menys de l'1% de probabilitats d'acabar hospitalitzada, menys encara d'haver de necessitar ser ingressada en una unitat de cures intensives (UCI) i encara moltes menys de morir com a conseqüència de complicacions derivades de la infecció.

Per contra, si sou home, teniu 57 anys i patiu d'afeccions de cor, per exemple, les probabilitats que acabeu hospitalitzats si contraieu el coronavirus són força més altes, del voltant del 4%. Tindríeu l'1% de possibilitats d'acabar en una UCI i una mica menys d'aquest 1% de morir arran de la malaltia.

651x825

És el que prediu la senzilla però molt efectiva –entre el 75% i el 90% de fiabilitat– eina anomenada Cover (a títol informatiu, cliqant aquí podeu consultar-la), desenvolupada per un grup internacional d'epidemiòlegs, liderat des de la Universitat d'Oxford pel catedràtic Dani Prieto-Alhambra. De fet, ell mateix va anunciar en aquest diari, en una entrevista el 2 d'abril passat, que hi treballava. Talita Duarte-Salles, epidemiòloga de l’ Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP Jordi Gol), ha sigut qui ha dut el pes de la recerca a Catalunya

La Cover, adaptada per al coronavirus a partir d’un model semblant que ha funcionat molt bé per a la grip estacional, inclou dades sanitàries relatives a la pandèmia de població de Corea del Sud, dels Estats Units, d'Anglaterra a més d'uns entre 30.000 i 40.000 casos analitzats de malalts atesos al Principat. Precisament, per poder validar l'eina amb aquestes dades, el projecte de recerca de l'IDIAP Jordi gol va rebre al febrer una beca d’uns cent mil euros de la direcció general de Recerca i Innovació en Salut.

Tant els investigadors de la Universitat d'Oxford com els de Catalunya han presentat recentment al departament de Salut uns resultats molt esperançadors. Malgrat això, encara no han rebut una resposta concreta pel que fa a la possible utilització de la Cover com a eina en l'assistència primària, servei que, segons tots els especialistes, hauria de ser la primera línia de combat contra el covid-19 en la fase actual, de represa. El departament de Salut ha confirmat a aquest diari que "estem pendents d'una reunió aviat amb l'equip d'investigadors per posar-nos al dia".

Variables per sexe, edat i malalties

Per fer la predicció, la Cover té en compte fins a nou variables. L'edat, el sexe i set malalties diferents. Les patologies que s'han identificat com a rellevants en cas de contagi són les següents: càncer, bronquitis crònica i altres afeccions respiratòries, diabetis, afeccions cardíaques, hipertensió, colesterol i malalties renals.

El creuament de les dades dels malalts de covid-19 s'ha fet amb les de la base del SIDIAP, el sistema de l'Institut Català de la Salut que reuneix l'historial clínic del 80% dels catalans. El treball liderat per Duarte-Salles des de l'IDIAP Jordi Gol ha consistit en, de vegades, buscar-les de manera gairebé detectivesca, o bé en netejar-les i homogeneïtzar-les per fer-les compatibles amb les provinents de Corea, Anglaterra i els Estats Units. Un treball en alguns casos entorpit per la dificultat d'accés a determinada informació, com ara la dels malalts ingressats en UCIs.

La fiabilitat de la Cover és "molt alta", d'acord amb el catedràtic Dani Prieto-Alhambra: "Quan mirem aquest aspecte, tenim en compte dues coses. Una és el que en diem discrimination, és a dir, si l’eina és millor que l'atzar. Quan llances una moneda a l'aire tens el 50% de possibilitats que surti cara o creu. Aquesta eina, però, encerta entre el 75% i el 80% pel que fa al teu risc d’acabar a l'hospital en cas d'infecció de covid-19, i entre el 85 i el 90% pel que fa a risc de mort o ingrés a l'UCI".

Però tot i la curiositat individual que pot provocar la consulta de la taula, els seus creadors no en recomanen l'ús per prendre decisions clíniques, ja que es tracta d'una eina molt poblacional, i no tant per decidir si un malalt està greu o no. "Les variables no tenen res a veure amb la simptomatologia que presenta el pacient", afirma Prieto-Alhambra.

En tot cas, el repte ara sí que és poder aplicar-la a la sanitat pública i, en aquest cas concret, a l'atenció primària. En un futur que no hauria de ser molt llunyà, la Cover podria formar part del sistema informatitzat que gestiona l'ICS, l'ECAP, i ser així molt útil per, en cas de segona onada, a partir de la identificació dels grups de risc, aconsellar, entre altres, mesures de precaució a col·lectius poblacionals molt concrets. Com recorda Talita Duarte-Salles, una eina semblant ja està inclosa dins de l’ECAP: es tracta de l’anomenada Regicor, que prediu el risc de patir malalties cardiovasculars.

Una segona i una tercera fase del projecte Cover és la creació d’una aplicació que pugui ser utilitzada des de l’atenció primària per fer una primera discriminació en cas de contagi, fer anàlisis més subgrupals, és a dir, abordar el risc de covid-19 per als infants o les dones embarassades, i seguir amb una anàlisi sobre la seguretat dels fàrmacs que s'han utilitzat per tractar el covid-19.

Una altra de les conclusions derivades de l’estudi és que confirma el que l’experiència ha deixat ben palès. El covid-19 no era cap grip, com alguns responsables sanitaris, tant catalans com espanyols, van dir a principis de febrer. La prova és que hi ha hagut pacients d’entre 40 i 60 anys que han hagut d’ingressar a l’hospital, un fet excepcional que no havia provocat cap grip llevat de l'A del 2009.