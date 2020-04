1.000 euros de mitjana, la compensació que la Generalitat donarà als professionals per la lluita contra el covid-19

Aquest matí es reuneix la Mesa General dels Empleats Públics de la Generalitat, que ha d'estudiar quina compensació econòmica es dona als professionals que han estat a la primera línia de la lluita contra el covid-19. I no només es tracta dels professionals del món sanitari, sinó també dels treballadors de les residències de gent gran, serveis d'emergències i bombers. El govern de la Generalitat arriba a la reunió amb una proposta de 45 milions per repartir entre els 45.000 professionals que s'han comptabilitzat que se'n podrien beneficiar. De mitjana, cadascun d'aquests treballadors percebria 1.000 euros bruts, tot i que és una xifra que s'ha d'acabar de tancar entre els diferents departaments implicats.

Aquesta compensació s'abonarà a través d'un complement de productivitat que percebran durant el 2020 aquells professionals que han estat treballant de manera efectiva des de l'1 de març fins al 15 d'abril, ja sigui presencialment com telemàticament. També el rebran els professionals que no han estat en actiu durant part d'aquest temps com a conseqüència d'una baixa laboral per SARS-CoV-2.

Aquesta és la proposta que posa sobre de la taula el departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, i que a partir de les 11 del matí debaten amb els diferents departaments implicats i els responsables dels principals sindicats: 5 membres d'UGT, CCOO i IAC. Els 45 milions que pretén repartir la Generalitat provenen dels fons addicionals del 0,25% i del 0,30% de la massa salarial corresponent als exercicis acumulats del 2019 i 2020. Un fet amb el que no estan d'acord els sindicats i el punt 1 de la trobada s'ha tancat sense acord. Tot i això, el Govern podria tirar endavant la gratificació sense necessitat de tancar un acord amb els sindicats.

D'aquesta manera, tal com va avançar l'ARA en l'entrevista al director de l'àrea econòmica del Servei Català de la Salut, Ivan Planas, el Govern farà un reconeixement a l'esforç de determinats col·lectius professionals en la lluita contra la pandèmia.