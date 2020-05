Corredors i ciclistes aprofiten el tret de sortida per llançar-se al carrer massivament

Com si fos el tret de sortida d'una cursa. A les sis del matí, la gent que portava més de 40 dies a casa sense poder sortir a practicar esport a l'aire lliure, finalment ho ha pogut fer. De sis a deu, seguint les franges horàries fixades pel govern espanyol, han pogut sortir tots els ciutadans que volien anar en bici, en patinet o córrer, a banda dels que preferien anar a passejar. A les grans ciutats s'han vist imatges de moltíssima gent fent esport, tot i que majoritàriament, tret d'algunes excepcions, s'ha mantingut la distància social recomanada.

A Barcelona, on s'ha vist més gent corrent o passejant ha sigut a la zona del passeig Marítim. A les 10.20 h el passeig es començava a buidar per donar pas a les persones dependents o majors de 70 anys, per a qui està reservada la franja de 10 a 12 hores. Amb sensació de toc de queda, la gent enfilava el camí cap a casa. Alguns tard. "Vostè fa 20 minuts que hauria de ser a casa, per respecte a la gent gran", li diu un agent de la Guàrdia Urbana a un jove vestit de runner, que fa el ridícul amb la seva resposta: "Jo també he vist gent de 70 anys corrent a la meva franja".

Minuts abans, el passeig "semblava la cursa de bombers", explica un fotògraf que ve d'allà. Al barri de la Barceloneta, el relleu generacional es comença a notar i no sembla que els avis hagin d'omplir els carrers com minuts abans han fet els joves amb bicicletes, monopatins i a peu.

651x366 Ciclistes i corredors a la Carretra de les Aigues, a Collserola / CRISTINA CALDERER Ciclistes i corredors a la Carretra de les Aigues, a Collserola / CRISTINA CALDERER

També els parcs més grans, com el de la Ciutadella, o les zones habituals per practicar esport, la zona de Montjuïc o Collserola, han rebut més esportistes que mai. Els ciclistes, per exemple, molt crítics amb les limitacions d'espai fixades per l'executiu de Pedro Sánchez, s'ha llançat a la carretera de les Aigües. Però al mateix Eixample barceloní els corredors també han sorprès els professionals a qui tocava treballar aquest dissabte. És el cas de la Laia, que anava a l'Hospital Clínic. "Brutal la quantitat de gent fent esport a les 7.30, he mirat el rellotge 5 vegades pensant que m'havia adormit", explica a l'ARA.

"M'he llevat a les sis del matí i no em podia tornar a adormir"

A les poblacions de la Costa Brava també hi ha hagut una gran afluència de corredors i ciclistes que han aprofitat per fer esport als camins de ronda, per les platges o per les vies verdes. "Volia sortir d'hora, però no tant. Però m'he llevat a les sis del matí i no em podia tornar a adormir: feia gairebé 50 dies que no sortia amb la bici, i abans feia cada dia 50 o 60 quilòmetres com a mínim", explica en Narcís, un veí de Palamós que ha fet pràcticament tota la volta al terme municipal del municipi per desfogar-se. Com ell, diversos veïns han tret la pols a les vambes i les bicicletes i han aprofitat el primer matí que està permès fer esport.

Fa un sol radiant i la temperatura és més semblant a la del mes de juny que a la de principis de maig. Unes condicions meteorològiques que han afavorit que en determinades zones com les platges s'hagi vist força afluència de gent, però sense aglomeracions i, en general, respectant les mesures per evitar el contagi: mantenien la distància de seguretat, si es trobaven coneguts es saludaven de lluny i la majoria anaven amb mascareta. Ara bé, alguns han aprofitat per sortir en caiac –tot i que no estan permeses les activitats aquàtiques– i molts han caigut en la temptació de seure a la sorra a contemplar com sortia el sol, tot i que només està permès passejar o fer esport, sense aturar-se enlloc.

I un dels principals dubtes de la majoria d'esportistes i vianants eren les mesures de seguretat: "Sincerament, no sabia si havia de portar mascareta i guants o si no cal,... I porto gel desinfectant i un buf per si de cas", reconeix l'Anna, que torna de córrer per la platja Estreta i Castell. "És que els polítics al matí diuen una cosa i a la tarda la contrària. Els d'aquí diuen A i els de Madrid B. És un despropòsit!", critica abans d'admetre que tem que hi hagi un rebrot "perquè tothom s'ha relaxat molt".

A partir de les 20 h i fins a les 23, els esportistes tindran una nova oportunitat per sortir a fer exercici, ja que és la segona franja que se'ls reserva per poder practicar esport de manera individual.