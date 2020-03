El primer estudi d’un brot de Covid-19 a Europa confirma la necessitat de mesures contundents d’aïllament

"Calen estratègies agressives de contenció per controlar la propagació de la Covid-19 i evitar conseqüències catastròfiques per al sistema sanitari". Amb aquesta frase acaben les conclusions del primer estudi epidemiològic que s’ha fet d’un brot de Covid-19 en un país occidental. L’estudi, que ha analitzat els primers 5.830 casos confirmats per laboratori a Itàlia, conclou que setmanes abans del primer cas positiu el virus ja s’havia estès a la majoria de ciutats del sud de la Llombardia. Els autors, a més, coincideixen amb un altre estudi publicat recentment a la revista Nature en el fet que la implementació d’una zona de quarantena al voltant de l’epicentre del brot va jugar un paper fonamental a l’hora de frenar l’epidèmia.

L’anàlisi, liderada per la direcció general de Salut de Llombardia i el departament d’higiene i medicina preventiva de l’Agència de Protecció de la Salut de Pavia, s’ha publicat al repositori en línia arXiv.org. Això vol dir que encara no ha sigut revisada per experts ni s’ha publicat en cap revista científica, de manera que alguns dels continguts de l’estudi poden presentar canvis quan es publiquin més endavant, un cop hagin passat tots els controls que marca el sistema de publicacions científiques.

530 casos en una setmana

La nit del 20 de febrer es va detectar el primer cas positiu de Covid-19 a l’Hospital de Codogno, una ciutat de 16.000 habitants a 60 quilòmetres de Milà. L’endemà es van diagnosticar 28 casos més. Com que el nombre de casos seguia augmentant, el 23 de febrer es van aïllar algunes poblacions de la zona, es van tancar les escoles i les universitats i es van suspendre totes les activitats públiques que impliquessin una congregació de persones. Al cap d’una setmana del primer cas hi havia 530 positius confirmats a la regió. Deu dies més tard aquesta xifra s’enfilava fins als 5.830. Malgrat això, els autors senyalen que aquestes mesures "van reduir de manera crítica el nombre de casos positius i van reduir la taxa de contagi".

Pel que fa a les dades dels pacients, s’ha observat que la mitjana d’edat dels afectats era de 69 anys. Més de la meitat dels afectats superaven els 65 anys, i un 34% tenien més de 75 anys. També s’ha vist que el 62% dels casos positius eren homes. De tots els afectats, el 47% van requerir hospitalització. D’aquest 47%, el 18% van necessitar cures intensives. El nombre de morts entre aquest grup de 5.830 afectats va ser de 346. L’anàlisi de tots aquests casos també ha permès avaluar el ritme al qual es va estendre l’epidèmia. Considerant tota la regió de la Llombardia, el nombre de casos confirmats es va duplicar cada 2,6 dies, amb una taxa de contagi (el nombre mitjà de persones a les quals contagia una persona infectada) que se situa entre 2,3 i 3,1.

A més d’aquestes dades, l’estudi també compara els resultats d’analitzar 7.925 mostres nasals, en 2.251 de les quals es va trobar presència de coronavirus. En un subgrup de 380 d’aquests positius es va veure que el 77,6% presentaven símptomes, el 17,9% no mostraven cap símptoma clar i el 4,5% restant eren portadors asimptomàtics del virus. Una dada interessant d’aquestes mesures és que no es va observar cap diferència significativa entre les càrregues virals dels pacients simptomàtics i els asimptomàtics. Tal com indiquen estudis anteriors, tots van contribuir a la propagació de la malaltia.

Els autors de l’estudi també avisen que "amb les dades disponibles no es pot explicar si la falta de casos observats entre infants i adults joves és una conseqüència d’un menor risc d’infecció o d’un desenvolupament asimptomàtic de la malaltia".

A la llum d’aquestes dades, l’infectòleg de l’Institute for Scientific Interchange de Torí Michele Tizzoni, que no ha participat en l’estudi, s’ha permès aconsellar la resta de països en unes declaracions a la revista Nature: "Estigueu preparats encara que no veieu gaire cosa".