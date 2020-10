Una mutació del covid-19 originada a Catalunya i l'Aragó a l'estiu s'ha estès a Europa, segons un estudi científic

Una variant del covid-19 originada a Catalunya i l'Aragó a l'estiu s'ha estès a Europa, segons un estudi científic publicat aquest dijous que està pendent de revisió. La mutació, anomenada 20A.EU1, es va propagar inicialment entre els temporers d'aquests territoris, després va passar a la població autòctona, posteriorment va penetrar cap a València i d'aquí cap a la resta de l'estat espanyol.

"Aquesta variant es va exportar des d'Espanya a altres països europeus", apunta l'estudi. El grup d'investigadors assegura que la mutació ara representa la majoria dels contagis en diversos països europeus com Suïssa, Irlanda o el Regne Unit, però també s'ha detectat en altres com Noruega, Letònia, Holanda o França. La investigació suggereix que l'expansió de la mutació a Europa està vinculada a la tornada de les vacances des d'Espanya.

"Sembla clar que les mesures no van ser suficients per aturar la transmissió de la variant aquest estiu", conclou la cap de la investigació Emma Hodcroft en declaracions al Finantial Times. Ara aquest grup de científics, quatre de suïssos i dos ubicats a València, estudiarà si la mutació 20A.EU1 és més contagiosa i mortal que el covid-19 original.

En qualsevol cas, la doctora Hodcroft assegura que no hi ha "cap evidència que la propagació [ràpida] de la variant sigui causada per una mutació que augmenta la transmissió o afecta els resultats clínics". Amb tot, ha subratllat que la 20A.EU1 no s'assembla a cap versió del SARS-Cov-2, el virus que provoca el covid-19, amb què s'havia trobat anteriorment. "No he vist cap variant amb aquest tipus de dinàmica durant tot el temps que he estat examinant les seqüències genòmiques del coronavirus a Europa", ha reblat.

Una hipòtesi raonable

En particular, els equips estan treballant amb laboratoris de virologia per determinar si la 20A.EU1 porta una mutació particular, en la proteïna espícula que el virus utilitza per entrar a les cèl·lules humanes, que podria alterar el seu comportament.

Consultat per l'ARA aquest mateix dijous, després de llegir l'estudi, l'investigador en genètica molecular de la Universitat de Leicester Salvador Macip considera que " la variant que es va detectar per primer cop a Espanya al juny" a poc a poc "s'ha vist com anava augmentant a Europa (si més no, als pocs països que tenen dades genètiques, que no són tots)". En opinió del científic i escriptor, "això suggereix que s'ha anat escampant des d'Espanya, i una causa podrien ser les vacances". Els mateixos impulsors de l'estudi, però, asseguren que "amb les dades que tenen no es pot estar segur que sigui això [la causa] o simplement que aquesta sigui una variant més contagiosa i, un cop fora, s'ha escampat més efectivament".

Per a Macip, "les variacions genètiques que hem vist fins ara no han fet que el virus sigui més infecciós, per tant, i, a falta de tenir més dades, la teoria d'una disseminació per culpa de les vacances d'estiu a Espanya té força pes".