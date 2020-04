La crisi del coronavirus ja impacta a la feina de la meitat dels barcelonins

Barcelona vol radiografiar en directe com afecta el coronavirus els seus veïns i veïnes, i per això ha començat a fer una enquesta, amb 150 entrevistes diàries, per prendre el pols a la ciutat. Els primers resultats, obtinguts de deu dies de treball de camp, mostren que un 9,6% dels enquestats diuen haver tingut símptomes compatibles amb els del covid-19, tot i que només l'11% s'han fet una prova que ho verifiqui i el 36,2% han anat a un centre sanitari a visitar-se. Aquest percentatge és molt més alt que el de casos testats a la ciutat, que no arriben als 11.000 i, per tant, es queden al voltant del 0,7% de la població.

L'enquesta evidència ja els estralls que el confinament pot causar en l'economia de la ciutat: la situació ja està afectant laboralment la meitat dels enquestats, sigui perquè diuen que han perdut la feina (5,3%), perquè se'ls ha aplicat un ERTO (26,6%) o perquè aquests dies no poden mantenir l'activitat de cap manera (18,9%), perquè es dediquen a feines com la restauració i el turisme.

Dels que sí que poden treballar, tres de cada quatre ho fan des de casa, però el percentatge dels que asseguren que ara s'han d'estar de braços plegats augmenta amb el pas dels dies, segons ha alertat el consistori. De cara al futur, el 53,3% dels barcelonins creuen que la crisi sanitària els afectarà en la feina de manera negativa. "Aquestes dades ens donen una magnitud de l'emergència", ha apuntat el regidor de Presidència, Jordi Martí, que ha remarcat que després de l'atenció sanitària caldrà posar els esforços en "salvar" famílies i negocis. El seu equip ha descartat, fins ara, eximir de taxes veïns i negocis per fer front a la situació, per no afeblir la capacitat de reacció del sector públic, i ha anunciat mesures com allargar els terminis de pagament o una injecció de 25 milions a la petita economia.

Pel que fa a la manera com s'està passant el confinament, hi ha un 14,6% de persones que s'estan soles a casa. Sobretot, dones, que doblen en percentatge els homes, i de més de 65 anys (el 30,9%). L'opció més habitual és en parella (34%), seguit de prop per qui el passa en famílies de quatre o més membres (28,7%), mentre que en el 22% dels casos hi ha tres persones a casa. El 44,2% consideren que la situació que s'està vivint és molt o bastant dura i, paradoxalment, el percentatge de persones que diuen portar-ho malament és més baix entre la gent gran, que tot i ser el sector de més risc, està més habituada a estar-se a casa. El percentatge de veïns que consideren que ho estan passant malament és més alt entre els que viuen acompanyats: 44,9%. La gran majoria de la població, el 95%, tenen connexió a internet i prop del 70% fan exercici físic a casa. El 88% mantenen contacte amb els veïns i el 93,8% parlen de manera regular amb familiars i amics.

Pitjor nota al govern espanyol

El 86% diuen estar entre bastant i molt preocupats pel que passa i, després de la cura dels malalts, l'economia s'erigeix com el principal problema a resoldre (ho és per al 32,4% dels enquestats), seguit de garantir el compliment de les mesures de confinament (12%) i millorar la prevenció i la detecció de la malaltia (7%). Quant a la gestió de les diferents administracions, els enquestats atorguen la pitjor nota al govern espanyol: un 43,7% creuen que ho ha fet malament o, directament, molt malament. Els crítics amb l'Ajuntament són un 15% i amb el Govern, un 23,1%. Per contra, un 58,1% consideren que l'equip de Colau i Collboni ho ha fet bé o molt bé, i un 56% puntua així la Generalitat. En nom del govern municipal, Martí ha justificat la pitjor nota a l'executiu de Sánchez pel fet que la ciutadania valora la gestió des de la proximitat i pels "conflictes polítics" que viu el país.

El consistori també ha presentat una pàgina web on es pot consultar tota la informació referida a l'afectació del covid-19 a la ciutat, en què es veu, per exemple, com ha pujat el preu d'alguns productes bàsics, com les patates i les cebes, durant els dies de confinament.