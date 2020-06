Un consorci europeu liderat pel Clínic investigarà en immunoteràpia per tractar la covid-19

L'Hospital Clínic de Barcelona liderarà un projecte de recerca sobre immunoteràpia i covid-19 a través d'un consorci europeu d'hospitals. La immunoteràpia consisteix en reactivar el sistema immunitari perquè combati una malaltia. És un tipus de teràpia molt associat al càncer, perquè hi pot marcar un canvi de paradigma, però es pot utilitzar en altres malalties. L'element central que analitzarà el projecte són els limfòcits T, el tipus de cèl·lula que controla la resposta immunitària, com uns "directors d'orquestra", ha comparat el cap del servei d'immunologia del Clínic, el doctor Manel Juan. El Clínic-IDIBAPS ( Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer) ha signat aquest dimecres un conveni amb la multinacional Cellnex, que aportarà 5 milions d'euros en dos anys en aquest projecte.

A més de l'Hospital Clínic de Barcelona i el centre de recerca IDIBAPS, les altres institucions que formen part del consorci són el Banc de Sang i Teixits (BST), l'Hospital Universitari Gregorio Marañón de Madrid, l'INSERM-U1183, associat a l'Hospital Universitari de Montpellier, l'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) de Meldola i l'IRCCS, de l'Hospital San Raffaele (HSR) de Milà.

El projecte, anomenat ACT2COV, vol aconseguir eines de coneixement per utilitzar la resposta immunitària per combatre la covid-19. Té diverses línies de recerca, com desenvolupar eines de diagnòstic o obtenir limfòcits T "naturals" per utilitzar-los com a teràpia de la covid-19.

Els investigadors també plantegen modificar genèticament limfòcits per preparar-los en el seu ús dirigit en la resposta contra el coronavirus. Aquest seria un sistema similar als CAR-T, teràpies cel·lulars que s'utilitzen en el càncer. Els CAR-T consisteixen en modificar les cèl·lules T per "reprogramar-les" de manera que, quan es readministrin al pacient, siguin capaces de reconèixer el tumor i l'ataquin de manera dirigida.