Les comunitats autònomes i no l'exèrcit faran finalment el macroestudi d'immunitat a 60.000 persones de tot l'Estat

L'estudi d'immunitat del covid-19 que es preveu fer a 60.000 persones de tot Espanya finalment el realitzaran les comunitats autònomes. I començarà dues setmanes més tard, com a mínim, en relació al que havia previst inicialment el govern espanyol, que el 7 d'abril va anunciar que s'iniciaria a mitjans de mes, en dues onades de proves a 30.000 persones.

L'Institut Nacional d'Estadística ha seleccionat a l'atzar 36.000 llars de tota Espanya per fer un estudi representatiu a nivell poblacional i a totes les persones que conviuen en cadascun d'aquests domicilis. La participació serà voluntària, tot i que el ministeri de Sanitat ha remarcat la importància de participar-hi per tenir dades representatives i fiables.

El personal sanitari de cada comunitat, sobretot els serveis d'atenció primària, seran els encarregats de realitzar les proves, segons es va acordar dimarts al Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Així doncs, finalment no serà l'exèrcit qui farà aquestes proves, tal com s'havia planificat inicialment; era el que es va batejar com a operació Zendal i que preveia que 750 militars fessin les proves durant tres setmanes per tot el territori espanyol.

Amb l'estudi es pretén estimar el percentatge de població que ha desenvolupat anticossos davant del coronavirus, cosa que es coneix com a seroprevalença. Els participants en l'estudi –des de 900 persones a Melilla o Ceuta, fins a 6.000 a Madrid– hauran de respondre un breu qüestionari que es recollirà a través d'una aplicació, i se'ls faran proves serològiques per saber si tenen anticossos. Es tracta, primer, d'un test ràpid, que consisteix en una punxada al dit, que es farà a les mateixes llars o en un centre de salut –en funció de la situació de cada família– per saber si la persona ha estat infectada.

Aquesta prova ràpida s'estima que té una sensibilitat superior al 80%, però com que el percentatge d'aquesta precisió diagnòstica s'ha obtingut de proves a grups de persones molt concrets, no es pot extrapolar a tota la població; per tant, per assegurar la fiabilitat de l'estudi, es farà una segona prova complementària a través d'una extracció de sang, amb una punxada al braç, sempre que els participants hi hagin donat el consentiment.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que a partir del final de la primera setmana que s'hagi posat en marxa l'estudi ja es podran veure els primers resultats preliminars i permetrà valorar el nombre de casos que es produiran en les properes setmanes. A partir de la informació que s'obtingui de l'estudi, es podran fer "estimacions sobre la incidència real de l'epidèmia", ha dit Simón, cosa que permetrà treballar en els plans de transició i, si cal, reorientar les mesures que s'hagin adoptat.