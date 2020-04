La Fundació Vila Casas dona 20.000 mascaretes a l’Institut Català de la Salut

La Fundació Vila Casas ha fet una donació de 20.000 mascaretes FFP2 a l’Institut Català de la Salut (ICS) per a la seva distribució als centres d’atenció primària de Catalunya. La fundació privada apunta que ho ha fet ja que la feina conjunta dels equips professionals que treballen als CAP garanteix aquests dies l’atenció integral a les persones just quan “la tasca de la medicina de família és crucial".

La donació s’ha fet a través de l’àrea de salut d'aquesta fundació. "Tenim dues àrees, una dedicada a l'art i una dedicada a la salut. En aquesta àrea es fan donacions directes als hospitals durant tot l'any i després fem informes per saber més i tenir opinions sobre temes importants, els informes Quiral", expliquen a l'ARA des de la Fundació.

"Després de ser informats de les condicions de treball als CAP per una membre del nostre patronat, la metgessa Montserrat Viladomiu, va sorgir aquesta iniciativa amb el president Antoni Vila Casas i Viladomiu al capdavant. Ens vam mobilitzar per donar material sanitari a persones que treballen en condicions prou tensionades. Les mascaretes ja s’han entregat a l’Institut Català de la Salut, que les distribuirà els pròxims dies als CAP", afegeixen, i destaquen: “Els sanitaris, a més de lluitar contra el coronavirus, tenen cura de la salut diària de la població posant en perill les seves vides. Tots ells aporten un incalculable valor humà, per la seva vocació, entrega i dedicació incondicional envers nosaltres”.