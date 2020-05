Possible primer contagi d'animal a home en una granja de visons dels Països Baixos

Les autoritats sanitàries holandeses sospiten que un visó d’una granja dedicada a la indústria pelletera de la província de Brabant, al sud de la ciutat d’Eindhoven, podria haver infectat un humà amb covid-19. Si s'acabés confirmant, aquest seria el primer cas de transmissió en què una persona resulta infectada arran d’un contacte amb un animal. A hores d’ara s'estan fent proves obligatòries a totes les explotacions dels Països Baixos per detectar el possible abast de la pandèmia a les granges. A la mateixa demarcació ja se n’han trobat quatre amb presència de coronavirus, a les quals s’han prohibit les visites. Els empleats, a més, van equipats amb equips de protecció.

Els investigadors van comparar el codi genètic del virus que es va trobar en el visó amb el del pacient i van crear un "arbre genealògic" per caracteritzar la mutació, va anunciar dimarts a la tarda la ministra d’Agricultura, Carola Schouten. Però el seu departament ha minimitzat el risc de contagi generalitzat entre la població per la falta del virus en l’aire analitzat. A més, la persona afectada va resultar contaminada després que es detectés el covid-19 a l’explotació, on havia arribat sana.

En un comunicat emès a última hora d’aquest dimarts, el ministeri de Sanitat dels Països Baixos va informar que "sobre la base de nous resultats de la investigació en curs de les infeccions per covid-19 a les granges de visó, és plausible que es produís una infecció de visó a humà". De la mateixa investigació és desprèn que “els visons poden tenir covid-19 sense presentar símptomes".

Arran del potencial contagi, el govern de Mark Rutte ha anunciat que les proves d’anticossos de coronavirus en visons s'ampliaran a “totes les explotacions de visons dels Països Baixos i es convertiran en obligatòries”. Les anàlisis fetes fins ara també demostrarien que els gats podrien tenir un paper actiu en la propagació del virus entre les granges. En el mateix comunicat, el ministeri assegura que "les investigacions demostren que els virus de dues de les granges infectades són molt similars" en les proves fetes a tres dels onze gats analitzats. Arran d’això, s’ha aconsellat als propietaris de les explotacions de visó infectades que garanteixin que els gats no puguin entrar o sortir dels locals de la granja.

Holanda és el segon país d’Europa, juntament amb Dinamarca, amb presència de granges pelleteres de visons a Europa. N’hi ha 140 explotacions i uns 800.000 exemplars fèrtils. De moment el govern no n’ha ordenat el sacrifici pel valor econòmic de la indústria, encara que ha de desaparèixer el 2024, per una ordre del Tribunal Suprem.

Fins al moment, els Països Baixos han registrat 5.767 morts per coronavirus i 44.467 infeccions, d'acord amb les dades de la Universitat Johns Hopkins.