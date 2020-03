Així s'ajustarà l'oferta de transport públic la tercera setmana de confinament

Els diferents operadors de transport públic reajusten la seva oferta de cara a la tercera setmana amb mesures de confinament dictades i davant la previsió que, a partir de dilluns, la mobilitat es redueixi encara més. Els últims dies l'ocupació mitjana al conjunt de transports s'acostava al 10% del que seria habitual i Renfe ja va posar en pràctica una reducció de l'oferta, del 66% els dies laborables, i va defensar que, tot i així, es mantenia l'ocupació màxima d'un terç de l'aforament. A partir de d'aquest dilluns, la companyia aplicarà canvis, com un reforç –a l'hora punta del matí– de l'R2 amb els trens que sortiran de Sant Vicenç de Calders en direcció a Barcelona a les 5.18 h i a les 6.31 h. També farà canvis en els inicis de recorregut: el tren de l'R3 que hauria de sortir de Vic a les 6.41 h en direcció a l'Hospitalet començarà a Ripoll i no farà parada ni a La Farga de Bebié ni a Borgonyà.

El metro, com ja passava la setmana passada, oferirà entre el 57% i el 60% de l'oferta global, però variable en funció de si és hora punta o hora vall. Transports Metropolitans de Barcelona ja va corregir l'oferta de primera hora quan van començar les mesures de restricció de la mobilitat en comprovar que molta gent havia avançat l'hora de sortida al matí.

Pel que fa al servei de Ferrocarrils de la Generalitat, a la línia Llobregat-Anoia es mantindrà el servei propi de cap de setmana (33% de l'oferta) amb reforç en hores punta per garantir que l'ocupació no supera el terç de la capacitat màxima dels vehicles. A la línia Barcelona-Vallès, a partir de dimecres, hi haurà servei equiparable al dels diumenges, amb reforç a les franges horàries de més afluència i es reduirà, també, el servei a l'R7.

El Tram oferirà el 60% del servei habitual i els busos metropolitans i interurbans, entre el 33% i el 60%. En algun cas específic de línia sense demanda, se suprimeix el servei.