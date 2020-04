De pavelló esportiu a hospital de campanya

D'acollir partits de bàsquet i tenis taula a atendre pacients que es recuperen del coronavirus. En menys d'una setmana, el pavelló del Castell d'en Planes de Vic s'ha convertit en un hospital de campanya per evitar que el principal centre de la ciutat es col·lapsés. "La setmana passada vam esgotar tots els llits, estàvem al 150% d'ocupació. Prendre aquesta decisió no és fàcil, però havíem d'obrir un nou espai", reconeix la directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic (CHV), Rosa Maria Morral. El Pavelló Vic Salut té una capacitat de 160 llits. Aquest dimecres hi van arribar els primers cinc pacients, i aquest dijous està previst que se n'hi traslladin cinc més; i s'aniran ampliant segons la demanda. Tots són malalts en fase de recuperació i són atesos per equips mèdics formats per metges jubilats o en actiu i estudiants que treballen de manera coordinada a les fins ara pistes d'esports.

Al principi de la crisi del covid-19, el departament de Salut va demanar a l'Ajuntament que passés una llista dels equipaments de la ciutat que poguessin acollir pacients, per si augmentaven els ingressos. Els principals responsables del CHV es reuneixen diàriament per analitzar les dades i dilluns passat van veure clar que necessitaven guanyar espai. "Vam haver de traslladar tots els malalts que no tenen coronavirus, perquè havíem omplert totes les plantes amb pacients de covid-19. I ara podrem tornar a obrir una planta per a les assistències que no són de l'epidèmia i que també s'han d'atendre", indica Morral, que ràpidament va engegar la maquinària per transformar el pavelló esportiu de la ciutat en una extensió de l'hospital.

"Metges Sense Fronteres ens ha assessorat en tot moment, i es nota que tenen molta experiència tant en hospitals de campanya com en atendre epidèmies. I ells ens van recomanar que optéssim pel pavelló", recorda l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, que també explica que es va preveure la possibilitat d'utilitzar el recinte firal. "Però no té dutxes ni aigua calenta. En canvi, el pavelló té vestidors i es podia cobrir el parquet amb un vinil especial que es pot netejar amb lleixiu", afegeix la directora assistencial, que també diu que es van descartar els hotels: "Si tens vint pacients aquí i vint allà suposa atomitzar els serveis i ser molt més ineficients". Ara bé, l'aspecte que va ser clau per decantar la balança va ser la necessitat de dotar d'oxigen tots els pacients. "Al pavelló era més fàcil col·locar un tanc de 32.000 litres a fora i fer tota la instal·lació perquè cada pacient tingui el seu regulador d'oxigen".

Tant Erra com Morral destaquen que la implicació de les empreses de Vic i de la comarca ha sigut determinant per condicionar tot l'espai en un temps rècord. "Hem quedat bocabadats de la rapidesa i la implicació de tothom. Dimarts començàvem les trucades i dissabte ja teníem tots els llits, els reguladors, els mòduls... i això que tot el material sanitari s'ha exhaurit a tot arreu i costa molt de trobar".

Pacients entre grades i vestidors

L'Ajuntament s'ha encarregat de tota la part logística i el Consorci Hospitalari de la part assistencial. Els equips que atenen els pacients estan formats per personal de l'hospital i del CAP, metges jubilats i estudiants del MIR i de l'últim any de carrera. Treballen en torns de dotze hores, de vuit a vuit, i una part del personal no trepitja mai la zona contaminada. Són els més veterans, que tenen més risc, i que ajuden els estudiants a través d'instruccions que donen pel pinganillu. "Passem consulta un equip mixt de metges experts, jubilats i estudiants. I va molt bé perquè en tot moment et donen suport i t'ajuden", relaten dues de les estudiants de medicina que atendran els pacients del pavelló, l'Alba López i l'Alba Ferrer, que també asseguren que les instal·lacions "són pràcticament iguals que a l'hospital, tret que no obres cap porta per visitar els pacients".

"Tenim el mateix sistema informàtic, les mateixes imatges radiològiques, les analítiques...", certifica el cirurgià Xavier Quer que, tot i que fa vuit mesos que es va jubilar, li van demanar que es reincorporés per coordinar el Pavelló Vic Salut. "S'havia de tenir previst fins al més mínim detall abans de portar-hi els pacients", indica. I en posa un exemple: "Infermeria ha d'anar sense rellotge i hem hagut de buscar un sistema perquè puguin comptar les constants vitals".

651x366 Es derivaran al pavelló els malalts de coronavirus en fase de recuperació / Pere Tordera Es derivaran al pavelló els malalts de coronavirus en fase de recuperació / Pere Tordera

El pavelló té dues pistes i a cada una s'hi han habilitat cinc mòduls de setze llits cadascun. S'hi traslladaran els pacients més autònoms i menys greus, que es trobin en l'última fase de recuperació del covid-19. I els cinc primers malalts que ahir van estrenar les instal·lacions "estaven contents". "Veuen que és un pas endavant, perquè significa que s'estan recuperant. A més, aquí estan junts, i feia molt de temps que estaven sols i separats de les famílies, i és una de les coses que fan més mal", admet la pneumòloga Núria Roger, que és la supervisora i qui dona les directrius a tot el personal del pavelló.

Al seu costat assenteix amb el cap el cirurgià Josep Roca, que és el coordinador de la seixantena de voluntaris no sanitaris que ajuden en aspectes logístics com el magatzem, la farmàcia i la cuina. "Amb 69 anys no havia vist res semblant. I és increïble com tot el personal, des de metges a infermeres i auxiliars, zeladors, la neteja, tots, s'han bolcat amb una disponibilitat i dedicació absolutes", remarca. I la pneumòloga afegeix: "Mai havia vist tot el personal treballar de manera tan unida en un objectiu comú".

Ara bé, els professionals mèdics i també la directora assistencial del Concorci, Rosa Maria Morral, temen que l'aixecament de part de les mesures de confinament torni a posar al límit el sistema sanitari: "És molt fàcil que aparegui un rebrot. I estem preocupats per si augmenten els ingressos si es relaxen les mesures de confinament".