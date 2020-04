Oda als bars i les terrasses de Barcelona

"Les terrasses són el millor de Barcelona", defensen els actors Joan i Roger Pera. "Quan tot això s'acabi necessitarem trobar-nos per celebrar la vida, i bars i restaurants seran llocs fonamentals", afegeix l'actor Josep Maria Pou. I el periodista Xavier Grasset puntualitza: "Vindrem, però volem que hi siguem tots". I regidors de tots els grups de l'oposició municipal –cap del govern de Colau– manifesten el seu suport al Gremi de Restauració de la ciutat en uns moments difícils. També ho fa la síndica de la ciutat, Maria Assumpció Vilà, i fins a 35 cares conegudes de diferents àmbits, entre les quals l'exalcalde Jordi Hereu, en el que és un nou vídeo de la campanya del Gremi de Restauració de la ciutat per demanar mesures de suport. Fins ara, havien posat el focus en reivindicar una moratòria de taxes per fer front a la situació. L'objectiu del tercer vídeo és apujar els ànims d’un col·lectiu greument perjudicat per l’aturada econòmica, segons expliquen els seus mateixos impulsors.

"Reconforta veure que els restauradors no estem sols i que moltíssima gent ens troba a faltar", explica Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració.

En els dos primers vídeos llançats durant el confinament, el Gremi també havia sumat cares conegudes, com la de la xef Carme Ruscalleda, per demanar a l'equip de Colau mesures d'ajuda al sector. Fins al moment, el govern ha anunciat que no cobrarà la taxa de terrasses fins a recuperar a normalitat i que allarga els terminis per fer front al conjunt de taxes. El sector, però, demana una moratòria de com a mínim sis mesos de tots els impostos municipals tenint en compte que, asseguren, la situació és "desesperada" i que s'han quedat sense ingressos.