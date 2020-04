Barcelona injectarà 25 milions d'euros a la seva petita economia

Barcelona es prepara per al restabliment de l'activitat econòmica a la ciutat un cop superat l'estat d'alarma. I, amb previsió dels estralls que haurà provocat l'aturada a la petita economia, ha aprovat habilitar un fons de 25 milions d'euros per desenvolupar mesures d'ajuda directa a autònoms, pimes, petits comerços i restauració. Tot i que el govern municipal no ha detallat encara les actuacions, que es volen consensuar amb els sectors, sí que ha avançat que una de les línies que s'exploren és crear incentius perquè els petits propietaris de locals puguin avenir-se a rebaixar temporalment el lloguer. Sobretot, tenint en compte que ara molts petits negocis es troben sense liquiditat per fer front als pagaments. Així ho ha detallat el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, que ha assegurat que les mesures es podran començar a aplicar ja la setmana que ve. La dotació inicial serà per a les actuacions immediates i el consistori no descarta ampliar el fons.

"Ens enfrontem a una crisi dura i profunda, que esperem que sigui curta en el temps", ha pronosticat el tinent d'alcalde, abans d'anunciar que s'ha constituït un comitè econòmic de resposta per actuar "ràpidament" i aprovar mesures que s'anticipin als cavis econòmics que vindran. Això ha de servir, ha dit, per salvar el màxim nombre d'empreses i llocs de treball, convençut que com més es trigui a actuar més greu serà la ferida.

El nou Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica, que estarà encapçalat pel mateix Collboni, proposarà mesures que es desenvoluparan durant les pròximes setmanes i que es vol que arribin a l'autònom i la petita empresa. El centre de coordinació pensarà estratègies de suport també per al món de la cultura i l'esport i per a l'àmbit del turisme i l'economia social i solidària, a més de buscar reforçar la imatge de marca de la ciutat. Fins ara sectors com el de la restauració havien pressionat el govern de Colau per aprovar una moratòria de taxes –l'acord inicial és que no paguin per tenir terrassa fins a l'octubre– i havien demanat mesures de suport per poder sobreviure.

Collboni també ha anunciat que s'endarrereix l'aplicació del recàrrec de la taxa turística que ja havia autoritzat el Govern, que permetia cobrar fins a 7,50 euros per nit en funció de l'establiment. La previsió inicial de recaptació d’aquest recàrrec el 2020 era de 18 milions d’euros. De fet, dels 200 milions d'euros que el consistori estima que ja ha deixat d'ingressar, 40 vindrien de la taxa dels allotjaments. El govern municipal, d'altra banda, ha posat sobre la taula dels grups de l'oposició un pacte de ciutat per enfocar la sortida de la crisi. En concret, es vol que els partits estiguin presents en una taula de seguiment de les mesures adoptades. Demà mateix la ciutat té previst un ple monogràfic sobre la gestió del coronavirus.

Collboni ha demanat al govern de l'Estat que habiliti els ajuntaments per poder signar avals i microcrèdits per complementar les ajudes que ja doni la Generalitat. De moment, el consistori celebra la decisió de GSMA d'allargar un any més el contracte per celebrar el Mobile Wolrd Congress a Barcelona. Ho entén com un reconeixement a la feina que s'ha fet aquests dies per preparar la sortida econòmica de la crisi.