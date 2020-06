EN DIRECTE | Sanitat registra 84 contagis nous en les últimes 24 h a l'Estat i segueix sense sumar cap víctima mortal

Després de quatre dies consecutius amb un sol mort per coronavirus a l'Estat -la sèrie total segueix congelada per revisions i validacions dels casos-, el ministeri de Sanitat informa aquest dimarts que no ha registrat cap difunt per la pandèmia en les últimes 24 hores, però els positius per PCR detectats en les darreres 24 hores han augmentat respecte ahir dilluns: aquest dimarts se n'han registrat 84, per només 48 ahir (quan es va assolir la xifra més baixa des del 5 de març).

La xifra total de contagiats a tot l'estat ascendeix a 241.966 i dels 84 casos nous registrats, 45 corresponen a la comunitat Madrid i 17 a Catalunya. Pel que fa a la xifra de víctimes amb data de defunció compresa en els darreres 7 dies, el total és de 50 decessos; 23 d'ells registrats a la comunitat madrilenya. D'altra banda, segons les dades del ministeri de Sanitat, fins avui han sigut hospitalitzades per coronavirus fins a 214.407 persones (149 han estat ingressades durant l'última setmana) i 11.614 han passat per l'UCI (12 amb data d'ingrés compresa entre els darrers set dies). Actualment, la xifra d'ingressats en les unitats de cures intensives arreu de l'Estat, oscil·la entre 500 i 600 pacients greus.

Amb aquestes xifres a la mà, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, el doctor Fernando Simón, ha recordat que la sèrie de víctimes segueix congelada des de fa uns "deu-dotze dies" en 27.136 defuncions "a l'esperar que les comunitats autònomes acabin de validar i corregir els seus casos", un argument recurrent els darrers dies després que diversos mitjans, tant catalans com espanyols com de renom internacional, qüestionin que la xifra de morts no s'ajusta a la realitat de l'acarnissament de l'epidèmia a tot l'Estat.

Simón es disculpa pel ball de xifres

"Les dades de defuncions són unes dades que no són fàcils de tenir amb la qualitat corresponent, perquè s'han de validar i corregir", ha insistit Simón. "A partir de l'11 de maig a Espanya es va modificar el sistema de vigilància per prioritzar la detecció precoç i ràpida dels casos amb un alt nivell de qualitat. Però és veritat que per validar la qualitat de les dades anteriors a l'11 de maig els casos s'han tardat més de corregir i això ens genera algunes distorsions en les defuncions de casos previs al canvi de sistema de vigilància, que havien iniciat símptomes abans de l'11 però que van morir després", ha afegit el doctor. "Gairebé totes les comunitats ja han aportat aquestes dades revisades i amb qualitat, però algunes han d'acabar d'enviar la sèrie corregida i quan les tinguem ho farem públic. Em disculpo per les confusions que això pugui generar", ha sentenciant Simón.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, però, ha volgut posar el focus en que "el nombre de persones hospitalitzades i a les UCI va disminuït dia a dia" i que la tendència de l'epidèmia "segueix a la baixa com en les darreres setmanes".