Els models epidemiològics poden predir brots com els del Segrià?

L'aparició de nous brots de covid-19, com els que han aparegut al Segrià aquestes últimes setmanes, no es poden predir mitjançant models epidemiològics. "No és possible avançar en quin moment, on i amb quina intensitat apareixerà un nou brot. Sí que és possible construir un model d'un brot una vegada ha aparegut, sempre que hi hagi dades vàlides suficients". Són les conclusions d'un document d'anàlisi realitzat pels doctors Antoni Trilla i Anna Vilella de l'Hospital Clínic de Barcelona i els professors Clara Prats i Daniel López-Codina, investigadors de la UPC.

En canvi, segons el document publicat per ISGlobal (Barcelona Institute for Global Health), sí que es pot avaluar la probabilitat d'aparició d'un brot segons els casos actius o la població infecciosa, a partir dels casos diagnosticats durant els últims catorze dies. "Si el nivell de casos actius és molt baix, la probabilitat que hi hagi brots serà també molt baixa", diu l'estudi, en què s'assenyalen dos indicadors de circulació del covid-19 que poden ajudar a avaluar la probabilitat d'aparició de nous brots: l'anàlisi d'aigües residuals i la realització de proves PCR sistemàtiques. En el primer cas, els nivells virals detectats a les aigües residuals són "paral·lels en gran proporció als augments registrats de casos clínics" i poden ser una eina complementària per a la detecció. En el segon cas, fer proves a una mostra representativa o aleatòria de població per estimar el nivell de circulació del virus no és una "estratègia gaire eficient", segons els investigadors, perque és molt difícil dur-la a terme ara mateix a Catalunya.

Proves agrupades

En aquest sentit, una alternativa per detectar portadors asimptomàtics del virus seria fer una prova agrupada – pool testing–, és a dir, ajuntar un nombre limitat de mostres (per exemple, deu) i fer una única PCR a la mostra conjunta. "Si el resultat és negatiu, els deu individus d'origen de la mostra són també, amb una alta probabilitat, negatius", diuen els responsables del document, mentre que si surt positiu s'han d'analitzar posteriorment les deu mostres de manera individual. "Tot i que la mostra agrupada augmenta lleugerament la possibilitat d'obtenir un resultat de fals negatiu (per la dilució de les deu mostres en una de sola), aquesta metodologia pot estalviar temps i recursos", diu l'estudi.

Segons els investigadors, el que també es pot preveure actualment amb l'anàlisi de dades és si un brot es pot descontrolar. Hi ha tres eines que poden ajudar a preveure-ho: el ritme a què augmenten els casos, la quantitat absoluta de població que està propagant el virus i la capacitat de diagnòstic i seguiment que té el sistema de salut. Els autors del document defensen que les mesures de contenció que s'han d'aplicar per donar resposta a un nou brot sempre seran millors a petita escala, és a dir, millor "en un edifici que en un barri, població, comarca o província". Tot i això, treballar amb xifres tan petites dificulta l'anàlisi i s'ha de buscar l'equilibri entre l'escala i aquesta anàlisi.

D'altra banda, ISGlobal assegura al seu document que el risc de contagi del covid-19 en un espai tancat és aproximadament divuit vegades superior al risc que hi ha de contagi en un espai obert. També es recorda que una de les dificultats per aturar la transmissió del virus és que el 40% dels contagis es produeixen abans que la persona infectada en presenti símptomes, que solen aparèixer de mitjana entre cinc i set dies després del contagi. Això fa que, durant el temps en què no hi ha simptomatologia però s'està en període d'incubació, la persona infectada pugui entrar en contacte amb altres persones i contagiar-les. Això sí, tal com remarquen els investigadors, no tothom contagia de la mateixa manera: un 10-20% dels casos són responsables de gairebé el 80% de tota la transmissió.