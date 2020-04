El covid-19 eleva les sancions per la ‘llei mordassa’

Ja fa tres setmanes que tot l’estat espanyol està sota l’estat d’alarma arran de l’epidèmia del covid-19. Una mesura que ha comportat la limitació de moviments de tota la ciutadania i, des de fa una setmana, la restricció de l’activitat productiva no essencial. Els cossos policials patrullen pel carrer per fer complir el confinament i des que s’aplica l’estat d’alarma han posat 330.135 sancions i han detingut 2.845 persones, segons dades fins al 4 d’abril. Com que el decret d’alarma no estableix un règim sancionador específic per incomplir el confinament, la policia es basa en la legislació vigent per poder sancionar o detenir: és a dir, en la llei de seguretat ciutadana -la que es coneix com la llei mordassa - i el Codi Penal. I les denúncies posades en només tres setmanes ja superen els registres de tot el 2018 en aplicació de la llei de seguretat ciutadana -el ministeri de l’Interior encara no ha fet públiques les dades del 2019-, quan se’n van tramitar 249.665. Així, el coronavirus ha fet elevar les sancions per la llei mordassa i a hores d’ara, tot i que l’estat d’alarma no s’ha acabat, ja s’han obert 80.000 expedients més que en tot el 2018.

Fonts del ministeri de l’Interior expliquen que el principal article de la llei mordassa que la policia aplica per obrir processos sancionadors és el 36.6, que fa referència a “la desobediència o la resistència a l’autoritat o als seus agents en l’exercici de les seves funcions”. L’article és una mena de calaix de sastre, perquè es pot interpretar d’una manera àmplia, en la qual els agents estan encaixant bona part de les sancions que posen. De fet, una de les crítiques que ha rebut aquesta normativa impulsada pel PP -i que el PSOE es va comprometre a derogar-és la seva arbitrarietat a l’hora d’aplicar-la. Sigui com sigui, el que argumenten des del ministeri per justificar-ne la utilització és que “l’autoritat” de la qual parla l’article 36.6 es pot entendre com la legislació establerta per l’estat d’alarma del covid-19 i d’obligat compliment. D’aquesta manera, doncs, incomplir el confinament pot comportar una sanció d’entre 600 i 30.000 euros. Ara bé, cada cas és diferent i, segons el grau de resistència dels ciutadans, també s’aplica el Codi Penal.

Segons fonts dels Mossos d’Esquadra, els agents de la policia catalana apliquen els articles 36.4, 36.5 i 36.6 de la llei mordassa en les infraccions greus, i també el 37 en els casos lleus, per denunciar les persones que se salten el confinament. El 36.4 i el 36.5 fan referència a les accions d’obstrucció a l’autoritat i que obstaculitzin els serveis d’emergències, en una línia similar al 36.6. Però la policia també aplica el Codi Penal a través dels delictes de desobediència, resistència i atemptat contra els agents de l’autoritat, amb els quals fan detencions si les persones s’enfronten a les patrulles. En les tres primeres setmanes, els Mossos han detingut 232 persones i han posat 29.093 denúncies. En el balanç de dissabte, els Mossos i les policies locals havien sancionat en les últimes 24 hores 2.447 persones: una mitjana d’un centenar cada hora.

L’exèrcit encara no patrulla

A hores d’ara, encara no s’ha configurat cap patrulla mixta amb l’exèrcit, com preveia el decret d’estat d’alarma. El ministeri de Defensa ha admès que la qüestió ha estat “sobre la taula” però encara “no s’ha implementat”. I el ministeri de l’Interior aclareix que l’exèrcit no tindria facultat per sancionar.