El Govern descarta apujar impostos: "No és el moment de castigar més la ciutadania"

El Govern fa pinya amb Oriol Mitjà, l'infectòleg que ha liderat l'assessorament a la Generalitat durant aquestes últimes setmanes i que ha rebut moltes crítiques de bona part de l'opinió pública. La portaveu, Meritxell Budó, ha fet la petició del Govern perquè "es deixi els científics i especialistes al marge de les crítiques". "Demanem que els experts que ajuden els governs, siguin el que siguin, puguin treballar lliurement i amb la mínima pressió. No és acceptable que per criticar un govern, que és legítim, es critiqui els experts", ha dit Budó, que ha remarcat que l'únic pla de desconfinament a Catalunya el dissenya precisament Oriol Mitjà.

Budó ha descartat "una reforma fiscal" perquè "no és el moment de castigar més la ciutadania" ni "d'incrementar els impostos". La portaveu ha insistit que els pressupostos han de ser una "eina de xoc" per "garantir polítiques públiques per fer front a la que serà també una crisi econòmica i social".

D'altra banda, la portaveu veu amb bons ulls que el Sant Jordi se celebri el 23 de juliol, tot i que és molt aviat per assegurar plenament que se celebrarà. "Esperem que no hi hagi cap rebrot, ni necessitat de segon confinament, per fer possible la data del 23 de juliol", ha dit Budó.