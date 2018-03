Creixen un 50% els sensesostre atesos per Arrels en cinc anys

La fundació Arrels ha atès 1.913 persones el 2017, un 50% més que fa cinc anys. Pràcticament nou de cada deu són homes i l'11%, dones, i 673 han estat atesos aquest darrer any, per primera vegada. A la ciutat de Barcelona, on el recompte realitzat el maig passat va comptabilitzar 1.026 persones dormint al carrer, l'entitat ha visitat 428 persones en 3.889 visites.

La memòria de l'entitat recull que s'han ofert 69.259 nits d'allotjament, i que 248 persones han estat allotjades durant el 2017 amb el seu suport. 61 persones més viuen en pisos individuals, dels 79 que gestiona Arrels. A més, també s'han obert dos recursos d'allotjament nous, dos pisos de baixa exigència on hi han dormit 57 persones que fa molt temps que viuen al carrer.

A més a més, la memòria d'Arrels recull que 1.565 persones, un 70% més que fa cinc anys han passat per l'espai d'acollida i han utilitzat alguns dels serveis que presten, com per exemple el de dutxa (689) o el rober (907) o la consigna (621). En aquest espai, l'entitat ha ofert 70.783 àpats.

A banda, l'entitat ha fet 2.222 acompanyaments al metge, a la xarxa de salut mental i a la xarxa d'atenció a persones amb addiccions. També s'ha ofert assessorament jurídic a 79 persones, bàsicament per orientar sobre sancions administratives, i s'ha acompanyat en matèria penal, civil i d'estrangeria. 38 persones han aprofitat el suport psicològic de l'entitat. Arrels també destaca que s'ha acompanyat en la mort de les 30 persones desaparegudes durant el 2017, i que de mitjana, tenien 62 anys i mig.

Un total de 397 voluntaris han participat en les tasques d'Arrels, i 63 treballadors han proporcionat la continuïtat de l'atenció d'una entitat que compta amb 4.364 socis. Els ingressos de la fundació han estat de 3.322.413 euros, el 67% del qual, provinent de donacins privades. El 76% del tota s'han invertit en atendre directament les persones sense llar, sobretot en cobrir les necessitats d'allotjament i suport socia