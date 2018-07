Crema un catamarà a O Grove i diverses persones resulten ferides

Un catamarà turístic en què viatjaven 48 persones s'ha incendiat aquesta tarda a prop de la localitat d'O Grove, a Pontevedra, i diversos passatgers han resultat ferits. L'incident s'ha produït cap a un quart de cinc de la tarda, quan l'embarcació ha xocat contra una musclera per causes que es desconeixen i ha començat a cremar.

Les primeres informacions indiquen que hi ha diversos ferits amb cremades greus i que algunes persones s'han llançat a l'aigua per evitar el foc.

Fins al lloc s'han desplaçat ambulàncies del 061 de les localitats d'O Grove, Cambados, Vilagarcía de Arousa i Caldas de Reis, diverses UVI mòbils i un helicòpter medicalitzat.

En l'operatiu també intervenen efectius de Protecció Civil, bombers i Salvament Marítim al costat d'altres vaixells de passatgers, així com embarcacions de pesca i d'esbarjo, per rescatar els ferits i intentar sufocar el foc.

L'embarcació és una de les que fan les rutes per la ria d'Arousa i ha quedat sense govern prop de l'illa d'A Toxa. L'intens fum negre és visible des de tota la ria.