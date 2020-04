Desembarquen 172 creueristes que portaven 37 dies sense trepitjar terra

El 14 de març, el mateix dia que a Espanya es declarava l'estat d'alarma pel coronavirus, els 1.831 passatgers del creuer Costa Deliziosa trepitjaven terra per últim cop. Ho feien a Austràlia. Aleshores va arrencar l'odissea. El creuer, que havia començat el seu viatge a principis de gener per fer la volta al món durant quatre mesos, va veure des del mar com el covid-19 li tancava tots els ports. Però el virus, segons la companyia Costa Cruceros, no ha entrat al vaixell, que només podia atracar als ports per agafar menjar i garantir els subministraments. Els passatgers mai en baixaven i tampoc no hi podia pujar ningú.

No ha sigut fins aquest matí, a primera hora, que 172 viatgers han deixat d'estar envoltats d'aigua després de 37 dies i han desembarcat al port de Barcelona. Són 168 persones que tenen nacionalitat espanyola o resideixen a Espanya i quatre més que viuen a Portugal, segons Costa Cruceros. És el primer creuer que atraca a la ciutat durant l'estat d'alarma, perquè el 12 de març el govern espanyol va prohibir-ne l'entrada a tots els ports. Una decisió que s'ha prorrogat i es manté vigent. Amb el Costa Deliziosa, però, s'ha fet una excepció: el ministeri de Sanitat ha donat una autorització especial al vaixell per "facilitar" que les persones puguin tornar a casa.

Fins ara, des que es va declarar l'estat d'alarma, el port de Barcelona només havia rebut passatgers de ferris que s'han organitzat per repatriar gent que la crisi del coronavirus havia agafat en un altre país. Segons la Delegació del govern espanyol, al port s'han posat "mitjans de transport" als viatgers per arribar als seus domicilis i s'hi han fet "controls sanitaris". En declaracions a Efe, les persones que han desembarcat a Barcelona han dit que l'estada ha anat bé encara que l'últim mes l'hagin passat dins del creuer.

Rumb cap a Itàlia

El Costa Deliziosa havia d'acabar la seva volta al món d'aquí pocs dies, el 26 d'abril, a Venècia. En les pròximes hores el vaixell abandonarà Barcelona per dirigir-se cap a Itàlia, però no desembarcarà a la ciutat dels canals sinó a Gènova. Allà es preveu que baixin la resta dels passatgers: en queden 1.659 i la tripulació està formada per unes 900 persones. De fet, abans de la capital catalana, la primera intenció del creuer havia sigut aturar-se a França perquè poguessin baixar els viatgers d'aquest país, però no va rebre l'autorització per fer-ho. Això farà que a Itàlia hi desembarquin persones de diferents nacionalitats per tornar a casa.

Costa Cruceros ha assegurat que no li consta que cap passatger estigui contagiat pel covid-19 i ha explicat que s'han fet revisions en cas de possibles símptomes. El creuer acabarà el seu viatge gairebé el mateix dia que ho pensava fer i al país previst, però en una ciutat diferent i després de viure 37 dies sense tocar terra ferma.