La despesa dels creueristes a Barcelona va créixer un 20% en dos anys

Del 2011 al 2016 el nombre de creueristes que van visitar Barcelona gairebé no va créixer. Tot i això, els representants del sector dels creuers en fan una lectura positiva perquè valoren que es mantingui el flux actual de passatgers. Precisament, tot i que el creixement és només del 0,8%, sí que creix la despesa que fan a la ciutat, segons l'estudi presentat aquest dimarts sobre l'Impacte Econòmic de l'Activitat Creurista a Barcelona', impulsat per l'Associació Internacional de Línies de Creuer (CLIA). L'any 2016 el creuerista que arribava a Barcelona gastava de mitjana 518 euros, un 20% més que l'any 2014.

Els empresaris del sector creuers asseguren que aquesta pujada es deu al fet que el Port de Barcelona hagi crescut qualitativament un 28% com a port base. Això fa que hi hagi més turistes que embarquin i desembarquin al Port de Barcelona. Per tant, facin nit a la ciutat, representant el 24% de les pernoctacions vacacionals als hotels.

El turista que més gasta a la ciutat és el nord-americà, que representa un 18% del total de creueristes que arriben a la ciutat: "El desenvolupament tant impressionant que hem tingut del turista nord-americà és dels millors que podem tenir. És un bé que hem de protegir entre tots, perquè és un turista bo que gasta molt", ha assegurat el Director General de CLIA, Alfredo Serrano.

L'estudi també fa menció a que el sector creuers és un gran generador de treball estable. Asseguren que el 2016 es van crear 6.809 llocs de treball a jornada complerta per l'activitat que els creuers generen a la ciutat.

Malgrat que les dades de l'estudi només analitzin la situació fins al 2016, Serrano ha assegurat que l'activitat no s'ha vist afectada per la situació política actual i ha demanat "estabilitat" de cara al futur. Els representants del sector valoren positivament l'acord entre l'Ajuntament i el Port de Barcelona per reordenar les terminals de creuers i reduir-les de 8 a 7.

Escala BCN, nova plataforma del sector

L'Associació Internacional de Línies de Creuer (CLIA) ha impulsat una nova plataforma de comunicació digital per donar visibilitat a la aportació que fa el sector a la ciutat. Pretén donar a conèixer activitats i propostes vinculades al sector creuers i volen fer evidents els beneficis que l'activitat creuerística aporta a la ciutat; treball i activitat econòmica. Vol ser un projecte de col·laboració entre tots els actors del sector i inclourà entrevistes a protagonistes rellevants, histories personals i pretén arribar de forma directa a la ciutadania a través de les xarxes socials.