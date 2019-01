El jurat popular considera culpable de doble assassinat "amb traïdoria" el caçador d'Aspa

El jurat popular ha declarat culpable d'assassinat amb traïdoria i atenuant de confessió l'acusat pel doble crim d'Aspa (Segrià). Així mateix, en la lectura del veredicte que s'ha fet aquest divendres al migdia, el jurat considera que no ha quedat provat que Ismael Rodríguez tingués una incapacitat psíquica per saber què estava fent ni cap alteració que afectés capacitats volitives quan va disparar als dos agents rurals.

El jurat considera provada, doncs, la intencionalitat de matar i també que les víctimes no van tenir possibilitat de defensar-se. En aquest sentit, no creuen que disparés perquè volgués amagar altres delictes. La fiscalia demana 22 anys i mig de presó per cada assassinat i 1 per tinença il·lícita d'armes; 46 en total. L'acusació particular manté la petició de 51 anys de presó.

Els membres del jurat, set homes i dues dones, sí que han tingut en compte l'atenuant de confessió, ja que l'acusat va trucar al telèfon d'emergències 112 per explicar el que havia fet.

L'acusat, en una sessió anterior del judici, va expressar que li agradaria donar la seva vida per la d'ells dos i que encara no es creu tot aquest "malson". "Fa molt de temps que carrego aquest pes, sabent que he destrossat moltes famílies i he arravatat el pare a dues criatures innocents", ha afegit. "No hi ha dia que no em penedeixi de tot. Sé que no em creuran, però el meu penediment és de cor. Sé que és d'hora i una cosa així no es pot perdonar, però espero que em perdonin algun dia", ha conclòs.

Després de tres dies de judici i una trentena de testimonis i pèrits, tant la fiscalia com les acusacions qualificaven el crim d'assassinat. Entenen que concorren dues condicions perquè això sigui així: la traïdoria, ja que va disparar, asseguren, per sorpresa i sense que els agents es poguessin defensar, i que els va matar per amagar altres delictes com el de tinença il·lícita d'armes.

La defensa, en canvi, considerava que aquestes dues condicions no es donaven i demanava que es qualifiquessin els fets d'homicidi. A més, assegurava que Ismael Rodríguez és un "malalt" i demanava que la seva patologia actués com a atenuant o com a raó perquè sigui inimputable.