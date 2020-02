La Fiscalia estudia denunciar un superior dels acusats del crim de la Guàrdia Urbana per haver encobert el cas

El crim de la Guàrdia Urbana, que fins ara afectava tres agents –la víctima i els dos acusats–, encara podria tenir més implicació per al cos policial. Després de la cinquena sessió del judici, la Fiscalia ha anunciat que estudia denunciar un cap de Rosa Peral i Albert López per haver encobert l'assassinat i per fals testimoni. El fiscal Félix Martín ho ha advertit quan ha acabat d'interrogar el comandament, que declarava com a testimoni. És un caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona que també dirigia la intervenció dels dos acusats en una detenció a Montjuïc l'agost del 2014 en la qual l'home arrestat va acabar morint. El fiscal, que valorarà "seriosament" denunciar el superior de Peral i López, no ha sigut l'únic que ha assenyalat el testimoni, perquè el president del jurat popular –que és un jutge– també li ha recordat al policia que "mentir" i ser "imprecís" són motiu de fals testimoni.

Abans de fer el seu anunci, el fiscal ha preguntat al cap de la Guàrdia Urbana si el 12 de maig del 2017 –una setmana després que es trobés el cadàver de Pedro Rodríguez calcinat i un dia abans que els dos acusats fossin detinguts– va tenir una conversa telefònica "preparada" amb Peral conscients que ella podia tenir el telèfon punxat. El pare de Peral havia declarat davant dels Mossos d'Esquadra que el 2 de maig, l'endemà del crim, havia vist Rodríguez viu, cosa impossible. Per això el fiscal considera que la conversa, feta a propòsit, entre el superior i Peral tenia l'objectiu de "protegir" el pare d'ella, tot i que el policia ho ha negat, per atribuir l'afirmació de l'home a un problema de memòria. El pare de Peral va dir fa una setmana al judici que havia sigut "un error" declarar que el 2 de maig havia vist Rodríguez, i que l'havia confós amb un veí, però al sumari del cas un agent dels Mossos –que està citat com a testimoni– recull que l'home els va confessar que havia mentit perquè la seva filla li ho havia demanat.

No ha sigut l'únic moment en què el fiscal ha qüestionat al caporal de la Guàrdia Urbana si havia donat suport a Peral per encobrir l'assassinat. També li ha demanat per què el 12 de maig és el primer cop que ells dos parlen de possibles hipòtesis del crim quan, en canvi, Peral feia dies que ho comentava amb la resta dels testimonis del cas. "No li va demanar ajuda?", ha preguntat el fiscal al superior policial, que ha tornat a negar l'acusació que contribuís a desvincular Peral de l'assassinat. En la conversa telefònica del 12 de maig, ella deixava caure que podia haver-hi detencions aviat pel crim i el també agent la tranquil·litzava dient-li que no detindrien ningú "sense proves i només per tancar el cas". "Això no és com a les pel·lícules", afegia ell.

651x992

Oblidat i recordat en pocs minuts

Per si no fos prou la sospita del fiscal sobre el testimoni del cap de la Urbana, quan la defensa de Peral ha preguntat al policia ell ha respost diferent de feia uns minuts. El motiu és que el fiscal li havia demanat pel contingut d'uns missatges que el superior havia intercanviat amb López i que ell havia enviat a Peral amb captures de pantalla, encara que el policia ha assegurat que n'havia oblidat el contingut. Però quan l'advocada de l'acusada li ha preguntat què li havia dit López als missatges, ell ha declarat que volia fer una sortida a la carretera del pantà de Foix, on es va trobar el cadàver calcinat. En aquest moment el president del tribunal ha advertit al superior de la Urbana de la seva declaració i ell ha argumentat que aleshores "havia recordat" el contingut. Abans el jutge ja li havia cridat l'atenció per dir-li que es limités a respondre el que li demanaven.

En la cinquena sessió del judici també ha declarat l'advocat que representava Peral en el cas de la pornovenjança i que el 10 de maig la va trucar per dir-li que deixaria de ser el seu lletrat per una "incompatibilitat". El dia abans l'advocat va rebre la visita del germà de la víctima, que el va fer dubtar de la versió de Peral. El lletrat va comentar-li que potser representaria la família de Rodríguez per l'assassinat i que per això no li podria portar més el cas de la pornovenjança, tot i que ell mateix ha admès que va fer servir "eufemismes" per no dir-li que sospitava d'ella. Al cap d'una estona, Peral va trucar l'advocat per reiterar-li que no entenia per què deixava de representar-la i menys de mitja hora després ho va fer, precisament, el caporal de la Urbana a qui el fiscal estudia denunciar, que va insistir en el mateix.

Un altre dels testimonis d'aquest dilluns ha sigut un amic de Rodríguez, que feia de "mediador" en la relació entre la víctima i Peral. L'1 de maig a les 23.08 h, quan es pensa que feia poc que havia passat el crim, Peral va enviar un missatge a l'amic en què li deia que Rodríguez estava "superpesat" en atacar el seu exmarit. En aquell moment l'amic no hi va donar importància encara que a posteriori, després de la detenció de l'acusada, va considerar que el missatge volia ser "una coartada com una casa".