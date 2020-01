El detingut per assassinar la parella a Sant Joan Despí també li va robar diners i joies

Dimarts passat els Mossos d'Esquadra van detenir a l'aeroport del Prat un home que intentava fugir en avió després d'assassinar la seva parella a Sant Joan Despí. Havia utilitzat el cotxe de la víctima per anar a l'aeroport, i després de matar-la li havia pres les joies, les targetes bancàries i la documentació, que va fer servir per transferir-se 3.000 euros del compte bancari de la víctima al seu. La jutge que investiga el quart assassinat masclista a Catalunya des que va començar el 2020 ha ampliat la investigació per homicidi a un delicte patrimonial i ha enviat l'home a presó provisional.

Segons la resolució de la jutge, l'arrestat va confessar el crim en el moment de la detenció, però després va negar-se a declarar, tant en seu policial com judicial. A partir dels indicis recollits, la jutge conclou que l'home va estrangular la dona fins a matar-la dilluns al matí, va robar-li els diners i les joies i va marxar amb el cotxe de la víctima. A la nit va dormir en un hotel i al matí va intentar comprar un vol a l'aeroport per fugir a l'estranger.

La família de la víctima va alertar els Mossos que feia hores que no sabien res de la dona. Els agents van entrar al pis amb l'ajuda d'un familiar, que tenia claus, i van trobar-hi el cos de la víctima. La parella de la dona no era a casa i els Mossos van activar un dispositiu de recerca. El van interceptar a l'aeroport, quan intentava agafar un vol per fugir. Portava a sobre la documentació de la dona, així com un ordinador de la víctima i joies. Mentre l'arrestat era als calabossos, la policia va detectar que el mòbil de l'home rebia una notificació d'un banc: li havia arribat una transferència de 3.000 euros procedent d'un compte de la víctima.

Discussions diàries

La resolució recull els testimonis de familiars i veïns de la víctima, entre elles la de la filla menor d'edat de la dona, que relata "discussions diàries" entre la seva mare i el presumpte assassí, que ja li hauria sostret diners i joies abans. Entre la parella no hi havia antecedents de violència masclista.

L'agost de l'any passat uns veïns van alertar la policia local per una de les discussions, però quan els agents van arribar al domicili, propietat de la víctima, no van sentir res i no van entrar perquè ningú els va obrir la porta.

La dona assassinada a Sant Joan Despí és la quarta víctima de violència masclista aquest 2020 a Catalunya. Les dues primeres van ser una dona de 28 anys i la seva filla de tres anys, que van ser assassinades el dia de Reis per la seva parella i pare, respectivament, a Esplugues de Llobregat. L'home es va intentar suïcidar, però va rebre l'alta hospitalària i està tancat preventivament a la presó pel crim.

Dotze dies després, un mosso d'esquadra va matar la seva exparella a Terrassa amb l'arma que tenia com a policia i després es va suïcidar. Des del 2015, a Catalunya, en el primer trimestre havien sigut assassinades dues dones, una o cap –en funció de l'any– per violència masclista. De fet, en l'estadística catalana recent no es troba un primer mes de l'any amb un recompte tan elevat.