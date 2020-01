Assassina o inductora? El crim de la Guàrdia Urbana arriba a judici amb el dubte de l’autoria

Dos anys i vuit mesos després les circumstàncies que envolten l’assassinat de l’agent de la Guàrdia Urbana que va aparèixer calcinat dins del seu cotxe al pantà de Foix el maig de 2017 continuen plenes d’incògnites: la investigació va permetre situar l’escena del crim a casa de la parella de l’home, Rosa Peral, i dibuixar un triangle amorós entre aquesta dona i un altre agent del cos, Albert López, que hauria acabat amb l’assassinat del policia trobat calcinat. El principal dubte, però, és l’arma del crim i l’autoria. Era un pla conjunt? Va ser idea d’ell o d’ella? Com el van matar? Hi va tenir alguna cosa a veure el seu tèrbol historial al cos? L'agent mort havia estat suspès per agredir un motorista a l’Arrabassada, Peral havia denunciat ser víctima d’un cas de pornovenjança i ella i López van participar en la detenció d’un home que va acabar morint a Montjuïc.

Aquestes son algunes de les incògnites que hauran de resoldre a partir de la setmana vinent els membres del jurat popular que jutjarà el cas a l’Audiència de Barcelona. Acusacions i defenses seleccionaran els membres del tribunal aquest divendres i dilluns començarà el judici, que està previst que s’allargui fins a mitjans de març, que ha deixat per al final la declaració dels acusats i que té prevista una sessió perquè els membres del jurat es desplacin a l’escena del crim.

Davant les ombres que encara pesen sobre el cas, les acusacions demanen 25 anys de presó per a Peral i 24 per a López com a coautors de l’assassinat. L'escrit d'acusació de la fiscalia deixa clar que els dos guàrdies urbans, "de comú acord i assumint les altes probabilitats que existien de matar" la víctima, van matar l'altre agent.

Peral i López es van conèixer en la unitat de suport diürn de la Guàrdia Urbana i el 2012 van començar una relació sentimental. Peral vivia amb el seu marit, que és mosso d'esquadra, i les seves dues filles menors a Vilanova i la Geltrú. Segons la fiscalia, l'estiu del 2016 Peral i el policia mort, que treballava en una altra unitat de la Guàrdia Urbana, van començar una relació sentimental simultània amb el matrimoni d'ella i la relació d'ella amb López. El desembre del mateix any, Peral i el seu marit es van separar, i ell va deixar el domicili.

A partir d'aquest moment, segons la fiscalia, la relació entre Peral i la víctima es va "intensificar" i van anar a viure junts. El gener del 2017 López va descobrir el vincle, cosa que va provocar "un total distanciament i un total enfrontament" entre ell i Peral. La fiscalia apunta que aquesta disputa va derivar en una acció de "venjança" de López, que va revelar al guàrdia urbà mort que Peral havia tingut "una aventura sentimental" amb els dos alhora. Però un parell de mesos abans de l’assassinat, Peral i López van tornar a acostar-se. Això "va desembocar en el fet que els dos acusats arribessin a la conclusió que la víctima, per diverses raons, obstaculitzava la seva relació i situació", diu la fiscalia en el seu escrit d’acusació.

Sense detalls

La investigació ha pogut traçar amb exactitud la història del triangle amorós entre la víctima i els dos acusats però no ha pogut aclarir molts aspectes del fatal desenllaç, com ara per què víctima i acusats es van trobar a la casa de Vilanova, si hi havia un pla premeditat, l’hora del crim, l’arma utilitzada i sobretot qui l’empunyava. L’escrit del fiscal es limita a valorar que "conjuntament o un d'ells amb el consentiment de l'altre" van matar el tercer agent.

Després van portar el mòbil de la víctima a una urbanització de la Bisbal del Penedès perquè semblés que la seva última ubicació es trobava molt a prop de la casa de l’exmarit de Peral, i així involucrar-lo. Entre aquell dia i l’endemà els acusats haurien posat el cos de l’agent mort al maleter del seu cotxe, l’haurien conduït fins al pantà de Foix i hi haurien calat foc.