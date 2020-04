Un crim masclista a les Canàries eleva a dues les víctimes mortals durant l'estat d'alarma

Un crim masclista aquest matí a les illes Canàries ha elevat a dues les víctimes mortals a Espanya des que es va decretar l'estat d'alarma pel covid-19. Un dona de 78 anys ha sigut assassinada pel seu marit, de 62, a Las Palmas de Gran Canaria. El crim ha tingut lloc a casa seva i l'home ho ha reconegut davant la policia, segons ha informat la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victoria Rosell, a Twitter. Quan els equips d'emergències han arribat a l'habitatge, la dona ja era morta. Amb aquest nou crim, ja són 18 les dones que han sigut assassinades per la seva parella o exparella aquest any a Espanya, i 1.051 des del 2003, quan va començar el recompte.

L'altre crim masclista durant el confinament per l'estat d'alarma va passar fa dues setmanes, el 20 de març, a la localitat valenciana d'Almassora. Una dona de 35 anys va ser assassinada per la seva parella, que va confessar els fets. El crim va tenir lloc al domicili familiar, situat a la zona costanera del municipi, davant dels dos fills menors d'edat. Hores després l'home es va lliurar a la Guàrdia Civil i va reconèixer l'assassinat. En aquest cas no constava cap denúncia ni antecedents de violència de gènere. La dona assassinada aquest matí a les Canàries havia presentat dues denúncies per violència de gènere, tot i que no va voler continuar amb el procés judicial.

L'aïllament amb el confinament pel coronavirus desprotegeix les víctimes que pateixen violència domèstica. La policia sospita que aquesta situació pot fer disparar l'anomenada xifra negra, és a dir, la desconeguda pels cossos de seguretat. Per això els Mossos d'Esquadra demanen tant a les famílies com als veïns que avisin i denunciïn aquest tipus de casos, que ara poden quedar més amagats.