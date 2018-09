La crisi dels MENA arriba a les entitats de nois extutelats

La Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits (FEPA), que agrupa les organitzacions que atenen nois tutelats o extutelats pel Govern a partir dels 16 anys, demana mesures “atrevides” per frenar l’arribada “intensiva” de joves estrangers sense referents familiars a Catalunya. És una “situació d’emergència que està desbordant les previsions”, alerta la federació, segons informa l’agència Efe. L’agrupació d’entitats va presentar ahir l’informe El model d’atenció als joves extutelats a Catalunya. Diagnòstic i reptes de futur, i va instar la Generalitat a “invertir en un pla estratègic d’atenció als joves extutelats a mitjà termini”.

Gairebé quatre vegades més atesos

Segons l’estudi, l’any passat, les 34 entitats membres de la FEPA van atendre 1.017 joves. A principis de juliol d’aquest any l’Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) del Govern havia atès 2.440 nois de més de 18 anys. El document també diu que dos terços dels nois que atenen són nascuts a l’estranger, i cal afegir-hi els casos dels que no tenen permís de residència o de treball. La “intensitat” amb què arriben, assegura la FEPA, “dificulta molt la creació de dispositius amb prou capacitat”, encara que reconeix que pateixen una situació de “desprotecció”. Per això, a part de la tasca d’acollida, conclou que cal una estratègia de cooperació a llarg termini per al desenvolupament dels països d’origen.

Segons l’informe, a finals d’abril hi havia 7.604 joves menors d’edat tutelats a Catalunya. D’aquests, un 26,2% tenien entre 15 i 17 anys, o sigui que en tres anys 1.993 joves es faran majors d’edat i abandonaran la tutela del govern. L’informe avisa que res indica que hagin de canviar les condicions que duen a la migració els menors de 18 anys.