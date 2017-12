Una menor, ferida crítica després de ser atropellada per un camió a Horta de Sant Joan

Una menor d'uns 12 anys ha resultat ferida crítica aquest dissabte a la tarda després que, per causes que encara es desconeixen, un camió petit l'hagi atropellat mentre anava en bici per Horta de Sant Joan (Terra Alta).

L'avís s'ha rebut a les 15.08 h i, concretament, els fets han tingut lloc al punt quilomètric 2 de la carretera T-334.

Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat dues dotacions dels bombers, una ambulància, tres dotacions dels Mossos d'Esquadra i un helicòpter medicalitzat, que ha traslladat la menor a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.