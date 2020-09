Els crítics amb el model de mobilitat de Colau s'organitzen

Els crítics amb el model de mobilitat que promou el govern d'Ada Colau a Barcelona s'han organitzat: 55 entitats formades per comerciants, patronals i gremis han presentat aquest dimecres la Plataforma Pro Mobilitat Lliure. Els uneix el rebuig frontal als canvis introduïts per l'Ajuntament als carrers de la ciutat. Els representants de les entitats han criticat el govern municipal per la falta de diàleg i consens i han reclamat que les polítiques de mobilitat siguin concebudes de manera "holística", tenint en compte tota l'àrea metropolitana de Barcelona. La regidora de Mobilitat, Rosa Alarcon, al seu torn, ha admès que les coses es "podrien haver fet millor" però ha negat que no hi hagi hagut diàleg, segons recull l'ACN.

Els comerciants, per la seva banda, defensen que el govern municipal s'ha avingut a repensar canvis com el tall de trànsit de cap de setmana a la Via Laietana, que és un dels projectes que han generat més crítiques. La directora de Barcelona Oberta, Núria Paricio, ha exposat que el tema va estar sobre la taula en la reunió que van mantenir ahir dimarts amb l'alcaldessa i el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, i que en van obtenir el compromís de parlar-ne. "No podem posar més bastons a les rodes d'una zona de la ciutat que ho està passant molt malament", explica en conversa amb l'ARA i en referència al centre. Demana que s'apliqui algun tipus de moratòria per no fer més difícil que la gent de fora de Barcelona s'hi acosti a passejar i a comprar els caps de setmana: "El centre està a la UCI i sense un respirador es morirà".

Paricio ha advertit que el comerç a la capital està sobredimensionat i que un 57% dels clients procedeixen de fora d'aquesta àrea, un percentatge que s'eleva fins al 70% al centre. Ara, lamenta, aquests clients tenen moltes més dificultats per arribar-hi mentre les restriccions estan "ofegant el sector".

Per la seva banda, tant la vicepresidenta de la Unió Patronal Metal·lúrgica de l'Hospitalet, Rosa Fiol, com el president del Gremi d'Àrids, Jaume Puig, com el secretari general de la Cecot, David Garrofé, han demanat una visió més integral del pla de mobilitat i que es tinguin en compte les localitats adjacents a Barcelona. "No pots canviar la mobilitat si no tens previstos els impactes", s'ha queixat Garrofé, mentre que Fiol ha retret que es pintin "carrers que ningú entén quan el codi de circulació es internacional".

El portaveu d'Avis del Barri i el col·lectiu Stop Colau i representant veïnal del Bon Pastor Lluís Fernández ha titllat de "fracàs" les mesures impulsades per l'Ajuntament i ha afirmat que "la ciutat no és un laboratori d'experiments ni un xiquiparc". Altres, com el secretari general de l'associació de transportistes AGTC, Carles Folchi, i el portaveu del col·lectiu Motoristes de Barcelona, Daniel Pajares, han exigit que no se'ls "assenyali" i aturar la "criminalització" i la "persecució absurda" dels seus col·lectius.

"Les coses es podrien haver fet millor"

En la presentació de la plataforma, que s'ha celebrat aquest matí de manera telemàtica, també hi ha participat la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcon, que ha admès que "les coses es podrien haver fet millor" però ha negat que hi hagi hagut falta de diàleg i ha defensat que les decisions també es prenen des d'una òptica metropolitana, com per exemple la ZBE. Alarcon ha subratllat que a Barcelona i la seva àrea metropolitana hi ha tres milions de persones concentrades en només 600 quilòmetres quadrats, "un espai molt petit i en el qual molta gent tenim dret a fer moltes coses". La regidora ha assegurat que la congestió generava un decreixement del 2% del PIB a la ciutat ja abans de la pandèmia i que per aquest motiu cal restringir l'ús del vehicle privat a "l'essencial".

En l'acte, també hi han participats altres representants polítics de l'Ajuntament, com la regidora de Junts per Catalunya Francina Vila; el regidor d'ERC Max Zañartu; la presidenta del grup municipal de Cs, Luz Guilarte, i el regidor del PP, Josep Bou.

A part de patronals com Foment, Fepime, Fecavem, Anesdor i Cecot o l'associació Barcelona Oberta, també subscriuen el manifest –entre d'altres– gremis com el de floristes, flequers, garatges de Barcelona, llibreters, cinemes, hotels, reformes d'interior, serrallers o tallers, tant de Barcelona com de Sabadell. També s'hi sumen el Col·legi d'Agents Comercials i associacions de transportistes, botiguers d'animals de companyia i d'estacions de servei. La plataforma es va constituir al juliol i es reunirà pròximament per decidir si emprèn algun tipus de mobilització.