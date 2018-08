‘Cronos, dies de foscor’, el 17-A vist pels Mossos

Ara fa un any Catalunya va viure commocionada els atacs terroristes a Barcelona i Cambrils. Una experiència traumàtica que va alterar la vida de moltes persones. Entre aquestes, els agents de la policia catalana, sotmesos a una prova d’estrès amb dies de treball intens per desactivar l’amenaça i aclarir què va passar. Un treball que va fer que els Mossos es guanyessin el respecte i el reconeixement de la ciutadania, però també l’atac, més o menys subtil, dels que no van poder digerir que la policia catalana es presentés davant del món com un cos modern i eficient, capaç de fer front a l’atac terrorista.

Aquest component polític ha fet que, avui, el màxim responsable dels Mossos durant l’atemptat estigui fent tasques administratives, apartat de la primera línia. A més, el major Trapero s’enfronta a un procés judicial amb conseqüències penals. A la presó hi ha el màxim responsable polític dels Mossos el 17-A, l’aleshores conseller Joaquim Forn. Unes circumstàncies anòmales que fan que la commemoració del primer aniversari de la matança de la Rambla no es pugui fer amb els màxims responsables d’un dispositiu que es va guanyar l’admiració de les policies d’arreu del món.

Els Mossos, col·locats des de la suspensió de l’autonomia el passat 27-O en una situació difícil, han volgut ara fer un homenatge als agents que van viure el 17-A en primera línia. Ho han fet amb un documental, ‘Cronos, dies de foscor’, que ofereix testimonis dels agents que van formar part del dispositiu. En un principi, el curtmetratge s’havia de fer públic durant el Dia de les Esquadres, quan es distingeix l’acció d’agents del cos. La suspensió de l’autogovern, que va deixar els Mossos en mans de Madrid, va obligar a suspendre la celebració d’aquest any. Finalment, la policia ha reconvertit el curtmetratge en un documental que està a punt de veure la llum.