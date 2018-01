Foment del Treball demanda la Intersindical CSC per la vaga del 8N

La Patronal Foment del Treball ha presentat una demana contra la Intersindical CSC en contra de la vaga del passat 8 de novembre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès a tràmit la petició i la vista se celebrarà el proper 28 de febrer. Segons la Intersindical, la demanda és un "greu atac al dret dels treballadors i treballadores". La denúncia consta de diferents punts de vista, que el sindicat ha presentat en una roda de premsa aquest divendres al matí.

D'una banda, la demanda fa referència als terminis en els que es va presentar la vaga, que considera que no van ser els oportuns. D'altra, sobre la legitimitat de ser un sindicat petit: "Segons el seu entendre només poden convocar una vaga general sindicats grans com UGT o CCOO", ha criticat el secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló. Per últim, la demana posa l'accent en que l'aturada del 8 de novembre era en realitat una vaga política i no laboral: "El que esta fent Foment presentant la seva demanda és fer política. Ara giren la truita i ens acusen de fer una vaga política a nosaltres", ha aclarit l'advocat de la Intersindical, Màrius Lleixà.

Davant d'aquest "atac", la Intersindical demana una rectificació pública dels seus dirigents i ha titllat l'objectiu de la demanda de "voler la mort civil i social de la Intersindical" perquè la demanada els reclama 100.000 euros per danys i prejudicis -xifra que podria augmentar durant la vista judicial-.

La demanda va ser presentada el 21 de desembre de 2017 a la sala social del TSJC, però la notificació els va arribar fa una setmana. El jutjat l'ha admès a tràmit i la vista es celebrarà el proper 28 de febrer.

El passat 7 de novembre Foment del Treball va demanar mesures cautelars en contra de la convocatòria de vaga, però la sala social del TSJC va desestimar la petició i la vaga va poder realitzar-se de forma legal. Per això, la Intersindical CSC veu aquesta demanada com un "segon atac" com una "estratègia per crear incertesa, por i inseguretat".