“A qui més has de cuidar és al teu marit” i altres idees de Jaume Pujol

La reacció a la xarxa, ahir, a la comprensió que, en unes declaracions, va mostrar l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, amb els capellans autors dels abusos a menors va ser immediata. Els internautes van criticar l’intent de minimitzar els fets encara que després el prelat enviés un comunicat matisant les seves paraules. Aquest no és el primer cop que Jaume Pujol (Guissona, 1944) té una sortida de to sonada. El gener del 2012, en una entrevista al programa Els matins, de TV3, va dir que les dones no podien oficiar missa perquè “cadascú té una funció” i va afegir: “Jo tampoc puc fer algunes funcions que fan les dones, no puc portar fills al món”. Pujol va dir que, en canvi, el que han de fer les dones és cuidar els seus marits: “A qui més has de cuidar és al teu marit, ell és el més petit de la casa”.

L’arquebisbe de Tarragona és des del 1961 membre de l’Opus Dei, una de les branques més reaccionàries de l’Església catòlica. Segons el portal Infovaticana.com, entre 1962 i 1973 Pujol va estudiar al Col·legi de la Santa Creu de Roma, on fins i tot va conviure amb Josemaría Escrivá, fundador de l’Opus Dei. Es va doctorar en ciències de l’educació per la Universitat de Navarra i va ser allà on va exercir com a professor ordinari de pedagogia religiosa.

Polèmica des del nomenament

El seu gran reconeixement va arribar de mans del papa Joan Pau II, que l’any 2004 el va nomenar arquebisbe de Tarragona. La seva elecció va provocar cert recel entre l’Església catalana, que considerava que el procés s’havia fet des de Roma i que el seleccionat era un prelat de l’Opus Dei sense cap experiència pastoral al territori. Va prendre possessió del càrrec d’arquebisbe metropolità i primat el 19 de setembre del 2004, en plenes festes de Santa Tecla de Tarragona i, des d’aleshores, ha estat notícia per algunes declaracions polèmiques. En l’entrevista amb TV3 també va parlar sobre l’avortament i el va definir com “un gran mal per al nostre país i per a les persones que el fan”. Després de fer públic a TV3 el seu punt de vista sobre les funcions de les dones, l’arquebisbe també es va referir als homosexuals. “El seu comportament no és adequat per a ells ni per a la societat”, va assegurar. Les seves paraules van ofendre l’Associació Cristiana de Gais i Lesbianes de Catalunya (ACGIL), que el van convidar a superar el seu odi i els seus perjudicis. L’Associació d’Expresos Socials fins i tot va portar les paraules de l’arquebisbe a la Fiscalia Provincial de Barcelona per incitació a l’odi.

Arran de la polèmica que va generar aquella entrevista, l’arquebisbe va decidir demanar disculpes l’endemà per si “algú s’havia sentit “ofès”. Malgrat tot, es va mantenir ferm en el seu posicionament i va aclarir: “Una cosa és la dignitat de les persones, i tots som fills de Déu, i una altra cosa és el comportament, i l’Església sempre ha dit que aquest comportament no és correcte”, va dir per justificar el seu comentari contra els homosexuals. I va concloure: “Jo m’adhereixo a allò que diu l’Església, que ho diu ben clar, i no tinc res més a dir, perquè entrar en matisacions generarà més polèmica i això no ho vull”.

Les persones que coneixen Jaume Pujol, que té un blog a internet i és molt actiu des del seu perfil de Twitter, el descriuen com una persona de “tracte amable i proper”.

Pujol és el cinquè d’onze germans i prové d’una família de la burgesia catalana molt vinculada a l’Església. El seu germà Joan és vicari general de la Seu d’Urgell. Jaume Pujol farà demà setanta-cinc anys i haurà d’abandonar el càrrec, tal com marca el dret canònic. L’acceptació de la renúncia i el nomenament del seu successor depenen de la Santa Seu i la decisió pot ser qüestió de “setmanes, mesos o un any”, segons diu ell mateix.