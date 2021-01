Els cuiners km 0 reclamen la fi del confinament municipal

El col·lectiu de cuiners de km 0 Slow Food, ha muntat aquest dilluns un restaurant improvisat al mig de la plaça de Sant Jaume de Barcelona i quatre personatges amb caretes de Pere Aragonès, Alba Vergés, Salvador Illa i Pedro Sánchez s'han encarregat de trencar una seixantena de plats per escenificar la seva indignació davant de la gestió de la pandèmia del Govern de la Generalitat. “N’estem farts, la situació és insostenible”, ha afirmat el president de Cuineres i Cuiners Km 0 Slow Food, Isaac Gómez, que ha reclamat mesures “més quirúrgiques”.

La protesta tenia tres grans objectius. Per una banda reclamar la fi del confinament municipal. “No es pot tractar igual els restaurants de pobles i comarques amb pocs habitants que els de grans ciutats i comarques de 500.000 persones”, ha denunciat Goméz. “Els que som de poblacions petites anem per tota la comarca, perquè hi ha serveis que no els trobem al mateix poble”, ha recordat el cuiner Ignasi Camps, del restaurant Ca l’Ignasi, de Cantonigròs. En aquest sentit el propietari de Ca la Maria de Llagostera, Martí Rosàs, ha exemplificat que al seu municipi hi ha uns 8.000 habitants i més de 20 restaurants. “Vivim de la gent de fora i de cap de setmana”, ha recordat.

Proveïdors, les víctimes oblidades

La segona reclamació ha sigut que el Govern doni ajuts immediats al sector. “Ens diuen que no som un país ric, i que hem rebut els ajuts que s’han pogut donar, que són entre 1.000 i 2.000 euros des que va començar el primer confinament, però nosaltres demanem a la Generalitat que exigeixi a l’Estat ajuts econòmics per a tota la restauració i també per als proveïdors”, han insistit Gómez i Camps. Precisament, Camps ha recordat que els proveïdors, com ara els pagesos, són els grans oblidat d’aquesta crisi, en canvi, estan vivint drames vitals, abocats a “malvendre” collites.

Finalment el col·lectiu, que agrupa prop de 60 restaurants i 18 menjadors escolars, també ha exigit el pagament immediat dels expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). “Tenim gran part de les plantilles en ERTO i a molts encara no els no s’han pagat”, ha lamentat el cuiner del restaurant Capicua.