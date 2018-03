Barcelona obrirà un centre per a l'assessorament en la cura de persones

L'Ajuntament de Barcelona crearà un centre dedicat a la informació i l'orientació per a la cura de les persones. El servei s'ubicarà a l'edifici on actualment es troba l'Institut de Prestacions d'Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM), al número 127 del carrer Viladomat de la ciutat, una vegada hagin acabat les obres d'adequació de l'espai. El projecte costarà 300.000 euros a l'Ajuntament i s'espera que es posi en funcionament l'estiu vinent.

El nou centre funcionarà com un servei per informar i assessorar la ciutadania sobre els recursos existents al voltant de la cura de persones, i vol convertir-se en un indret central de referència, que treballi de manera coordinada amb tots els serveis i recursos del territori. El servei pretén donar resposta a la demanda de la ciutadania, però en especial a les persones i les famílies cuidadores, les persones receptores de cura i les cuidadores professionals.

El centre assessorarà de manera presencial, telefònica i per web sobre els recursos existents a la ciutat orientats a les persones cuidadores. Així, vol centralitzar la informació i que les cuidadores no hagin de trucar a moltes portes. "Volem que la persona que cuida no hagi d'anar buscant ajuda per tota la ciutat com una baldufa. En un mateix centre trobarà informació en aspectes pràctics i en ocupació i formació; assessorament en aspectes jurídics, i suport emocional i psicològic", ha valorat la comissionada de Salut, Gemma Tarafa.

El centre oferirà resposta a qüestions tècniques com la formació -on fer cursos de professionalització i tallers-, però també actuarà en l'assessorament en l'àmbit jurídic, i informarà les treballadores dels seus drets. El nou centre també comptarà amb un servei d'acompanyament emocional i psicològic per a cuidadores que sovint es veuen desemparades.

La portaveu de la plataforma Mujeres Pa'lante, Norma Véliz, ha reclamat que el projecte tingui continuïtat: "Les treballadores de la llar estem fent un treball molt important. Ara veiem un compromís i una voluntat política, i esperem que se sostingui en el temps. No volem més retallades i que mori un espai com aquest al cap de poc temps".

Tallers formatius i coordinació entre entitats

El nou centre també oferirà tallers formatius i espais de trobada per compartir informació i treballar conjuntament amb professionals i entitats del territori. Les persones que treballaran al nou centre -entre 10 i 15 professionals-, estaran dirigides per un comitè assessor que s'encarregarà d'analitzar durant els sis primers mesos el funcionament del servei. D'aquesta manera, podran veure què cal millorar i treballaran en l'ampliació progressiva de funcions i serveis.

A Barcelona una de cada quatre persones cuida algun familiar o conviu amb necessitats especials d'atenció per motius de salut física o mental. De fet, el 90% de la feina de cura a persones majors de 65 anys la fan familiars i altres membres de la xarxa relacional, que en la seva gran majoria són dones.