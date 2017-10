El nord d’Alacant fa front a la temuda plaga que amenaça l’ametller

Mateu Signes Marcó no té ametllers infectats de Xylella fastidiosa -el temut bacteri que ja s’ha detectat en diversos pobles d’Alacant-, però exerceix de portaveu oficiós dels llauradors de Tàrbena. “Aquí anem tots a l’una, estiguem afectats o no”, adverteix d’entrada. “Tàrbena està encesa, ja ens ho van dir amics de Mallorca fa uns mesos, per això no té cap sentit arrencar cap arbre. Ni aquí ni en cap altre lloc, perquè el mal ja està massa escampat”, afirma amb contundència. Signes és un dels principals productors d’ametlla d’aquest municipi de l’interior de la Marina Baixa, aïllat entre muntanyes i amb un gran vincle amb les illes Balears. Els vora 600 veïns empadronats encara conserven en la parla l’article salat, una herència de la repoblació mallorquina que va seguir a l’expulsió dels moriscos valencians. “La conselleria no està fent bé les coses, i diu moltes mentides”, continua Signes, que reclama una reunió urgent amb representants del govern i els sindicats per parlar i arribar a un acord.

“Els agricultors estan molt esglaiats”, reconeix l’alcalde del municipi, Thierry Mas. “No saben què cobraran, com, quan; falta informació”. La taula del seu despatx sembla un mar remogut de papers, sobre el qual plana la paraula maleïda. “Estem identificant els propietaris afectats. Hem passat d’una parcel·la infectada a quinze. Tenim aproximadament el 70% del terme tocat. I el que ens preocupa no són només les famílies que viuen d’això, que n’hi ha unes quantes; és el paisatge, és el turisme que ve de Benidorm -situat a 30 quilòmetres- quan els ametllers estan florits”.

Quan l’alcalde de Tàrbena rep l’ARA no fa ni 24 hores que la conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana ha confirmat l’existència d’un quart brot de Xylella fastidiosa de la subespècie multiplex al País Valencià. Vuit pobles més s’afegeixen a la llista negra dels infectats i ja en són 18, repartits per tres comarques: la Marina Baixa, la Marina Alta i el Comtat, totes tres al nord d’Alacant. El bacteri de la Xylella obstrueix el flux de la saba i asseca la planta fins a provocar-li la mort.

Control de la infecció

Segons la conselleria, aquest any s’han analitzat 3.185 mostres procedents de plantacions en tota la geografia valenciana, que han donat positiu de Xylella en 106 casos (15 en els dos primers focus, 30 en el segon i 61 en aquest últim). “Els resultats són una meravella”, assegura el secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero. “Significa que el percentatge de positius és molt baix i que, en tots els casos, només afecta ametllers, cap altra espècie, tot i que sabem que pot atacar-ne 350”, afirma el número dos d’Agricultura. “La Xylella no està avançant, la tenim concentrada en aquesta zona. Entenc que els llauradors es rebel·len davant la situació, però el problema és molt seriós i estem fent el que toca: actuar amb responsabilitat i transparència”, conclou.

Des de la detecció del primer focus, al municipi del Castell de Guadalest, el 29 de juny, el govern valencià ha actuat aplicant el pla de contingència del País Valencià i el protocol europeu sobre la Xylella fastidiosa. Això comporta arrencar i destruir els arbres de la parcel·la on s’ha localitzat el brot, desfer-se de tot el material vegetal en un radi de 100 metres, crear una zona tampó de 10 quilòmetres al voltant -on el material vegetal de vivers i zones de comercialització de plantes queda immobilitzat- i aplicar un tractament fitosanitari contra els insectes que transmeten la malaltia a la parcel·la on s’ha detectat el bacteri.

Javier Pérez i Raúl Gregori han vist com les màquines entraven als seus bancals per arrencar els arbres malalts i triturar-ne la fusta. “Per deu dies vaig perdre 500 quilos d’ametlles. No em van deixar recollir-les”, diu indignat el Javier, de 30 anys. “Entenc que s’hagin de prendre mesures dràstiques per frenar la plaga, però crec que no serviran per a res, perquè ja està tot minat”, afegeix. Ni ell ni el Raúl són propietaris de les terres que treballen. “Tot això acabarà sent un pinar. Ningú hi plantarà res, aquí, ni nosaltres cobrarem cap indemnització”, sentencien amb to malhumorat. Al Castell de Guadalest, a l’agost, gairebé 50 persones, incloent-hi representants del sindicat d’AVA-ASAJA i els alcaldes dels municipis de Benimantell, Confrides, Polop i Benifato, van intentar aturar les màquines també per la via judicial, però el jutge va desestimar els recursos i la feina es reprendrà en qualsevol moment.

“El PP està instrumentalitzant políticament el tema”, denuncia Josep Saval, alcalde de Callosa d’en Sarrià. “ASAJA Alacant, que no ASAJA València, ni Asaja Comunitat Valenciana, està jugant un paper molt brut, posant els llauradors en contra de la conselleria”, assegura el secretari de la Unió de Llauradors i Ramaders de la Marina Baixa, Toni Ferri. “Mesclen figues amb llanternes i els arguments que donen no tenen trellat”, continua el representant sindical. “No podem comparar-nos amb Mallorca, que ja s’ha convertit en una mena de laboratori. Aquí és evident que si no s’arrenca, el mal s’escampa. No hi ha alternativa. No sé si la Xylella és la nova fil·loxera, però no té cura i haurem d’aprendre a conviure-hi”, conclou Ferri.