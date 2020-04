Catalunya comptabilitza 1.004 contagis més de covid-19 i se supera els 8.000 morts

La xifra de contagis i sospitosos per covid-19 a Catalunya supera ja les 109.000 persones, segons les dades del Departament de Salut, que ha informat que el número de morts supera ja els 8.000. Segons el nou balanç, durant les últimes 24 hores, 1.004 persones han donat positiu a Catalunya i hi ha hagut 186 morts, la dada més baixa des del canvi de recompte, on des de dimecres passat s'inclouen no només les persones que havien donat positiu en el test sinó també els sospitosos. De les 8.067 defuncions, 4.336 (53,7%) són als hospitals i 2.189 (27,1%) en residències de gent gran. A més, 90 persones han mort en centres sociosanitaris i 505 als seus domicilis.

Els 1.004 nous contagis són una dada inferior a la del dia anterior, i la xifra total de nous casos s'eleva als 41.992. En canvi, el número de sospitosos es manté proper als 4.000 i ja són 67.113 possibles contagiats arreu del territori. La bona notícia és que segueix baixant la pressió a les UCI: aquest dissabte hi havia 1.178 pacients ingressats, 56 menys que el divendres. Mentre que 727 persones han rebut l’alta i ja hi ha 19.815 curats a Catalunya.

Segons les xifres publicades aquest dissabte a la nit, a Catalunya hi ha 6.460 professionals sanitaris contagiats pel covid-19 i 5.836 professionals de residències estan aïllats o bé perquè han donat positiu o bé perquè hi ha sospita del contagi.