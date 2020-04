Catalunya registra 306 víctimes i 1.004 positius més

Les víctimes per coronavirus a Catalunya segueixen augmentant i ja hi ha 9.492 persones mortes per la pandèmia, després que en les últimes 24 hores s'hagi incrementat la xifra amb 306 defuncions més. Són les dades que ha facilitat aquest divendres al vespre el departament de Salut, que indiquen un miler de nous positius i també un miler d'altes mèdiques.

La majoria de les noves defuncions s'han registrat als hospitals, on han perdut la vida 5.558 catalans després de les 162 morts d'aquest divendres. Això representa el 58,6% del total de víctimes. En aquesta dada, que és notablement superior a la de dijous (van ser 170 víctimes), s'hi inclouen les persones que havien donat positiu en vida i els casos sospitosos. Però la pandèmia també té un fort impacte en les residències, que han patit 90 defuncions més i que ja registren 2.711 residents morts (28,6%). A més, hi ha 9.535 interns que han donat positiu i 18.372 amb símptomes. En total són 27.907, el 43,5% de la gent gran que viu en residències, i cal afegir-hi els 5.814 sanitaris que estan aïllats, el 7,8% de la plantilla.

651x451 L'evolució del covid-19 a Catalunya L'evolució del covid-19 a Catalunya

D'altra banda, hi ha 549 defuncions als domicilis particulars (5,8%) i 108 persones mortes en sociosanitaris (1,1%). La resta estan pendents de ser catalogats per falta d'informació.

Pel que fa als contagis, els 1.004 positius d'aquest divendres incrementen el total de positius a 47.633, un augment del 2,2%. Però van a l'alça els casos sospitosos, que ja són 92.889 després dels 5.657 registrats en les últimes 24 hores. El total dels dos conceptes suma 140.522 catalans contagiats o sota sospita. D'altra banda, els professionals sanitaris representen 7.758 dels casos confirmats, el 16,3% dels positius.

902 pacients a l'UCI

La bona notícia és que segueix baixant la pressió a les UCI, on ara mateix hi ha 902 ingressats per covid-19. Cal remuntar-se al 24 de març, fa tot just un mes, per trobar una dada inferior (734). Tot i que aquest divendres han ingressat 13 pacients més a les unitats de crítics (han sigut 3.426 ingressos des que va començar la pandèmia), ara mateix hi ha 42 persones menys respecte al dia anterior. En la gran majoria són contagiats que han pogut traslladar-se a planta.

Finalment, el nombre d'altes d'aquest divendres ha sigut de 1.091, una dada lleugerament inferior a la del dia anterior. En total, 27.075 catalans han superat el coronavirus.