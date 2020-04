Més de 30.000 catalans han superat ja el coronavirus

2.652 casos confirmats, 3.734 casos possibles, 616 persones que han rebut l'alta, i 138 morts. Són algunes de les dades que ha deixat el coronavirus a Catalunya les últimes hores. Dades, com passa molts dies, agredolces. La bona notícia és que les 616 altes, sumades a les anteriors, donen un total de 30.190 catalans que ja han superat la malaltia. La mala notícia, al marge evidentment del nombre de morts, és que el nombre de nous casos, ja sigui confirmats com sospitosos continua sent més alt que el d'altes i, de fet, ha augmentat notablement. Feia dues setmanes que el nombre de nous casos no era tan elevat.

Amb les dades de les últimes 24 hores a la ma, el nombre de casos confirmats a Catalunya és ja de 54.324. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). Pel que fa al nombre de casos sospitosos, arriba als 114.841. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. Hi ha 707 ciutadans ingressats en un centre hospitalari en estat greu.

Fins ara 10.211 persones han mort al nostre país com a conseqüència de la pandèmia, segons dades facilitades a Salut per part de les funeràries. D’aquestes, 2.943 han mort a una residència, 125 a un centre sociosanitari i 573 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.