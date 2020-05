Catalunya registra 51 víctimes per covid-19, la xifra més baixa des del 21 de març

Catalunya ha registrat 51 víctimes per coronavirus en les últimes 24 hores. És la xifra més baixa de morts diàries des del 21 de març. Les xifres que notificava aquest dissabte al vespre el departament de Salut s'han de posar en quarantena perquè són en cap de setmana –i l'endemà d'un festiu– i el dilluns, quan es faci l'actualització, segurament hi podria haver un repunt. Però, tot i així, la majoria de les estadístiques han donat optimisme, ja que tan sols hi ha hagut 270 contagis, i cal remuntar-se fins al 15 de març, a l'inici del confinament, per trobar una dada inferior.

El covid-19 ha provocat la mort de 10.452 catalans, comptant els casos confirmats més els sospitosos, un increment del 0,5% respecte al dia anterior. D'aquests, 47 s'han registrat als hospitals, on s'ha superat la barrera de les 6.000 defuncions (6.034), i representen el 57,7% de les morts. La resta de víctimes són en residències (3.044, el 29,1%), en domicilis particulars (582, el 5,6%) o en sociosanitaris (130, l'1,2%), mentre que el percentatge restant encara s'ha de catalogar.

57.363 positius confirmats

Amb 270 positius s'eleven fins a 57.363 els contagiats confirmats, un augment del 0,5%. D'aquests, 8.444 són professionals sanitaris, gairebé el 15%, mentre que 11.498 són en residències de gent gran, que acumulen el 17,9% dels positius.

D'altra banda, l'efecte cap de setmana també es nota en la xifra de curats, ja que tan sols 228 persones han estat donades d'alta, la dada més baixa des del 25 de març. En qualsevol cas, 31.464 ciutadans ja han superat la malaltia. I també segueix baixant la pressió a les UCI, en què hi ha 612 pacients ingressats, sis menys que el divendres.