Catalunya registra 201 nous positius, la segona dada més baixa des de l'inici del confinament

201 positius i 59 morts. Aquest és el balanç del coronavirus d'aquest dissabte, que ha deixat xifres a la baixa tant en els contagis com en les víctimes. Tot i que l'efecte del cap de setmana acostuma a donar dades inferiors a les dels dies laborables, les xifres confirmen que la tendència és a la baixa. Hi ha 60.605 contagis i 11.109 defuncions per covid-19, mentre que les persones curades són 34.427.

Els 201 contagis són la segona xifra més baixa de positius des que va començar el confinament. Els 60.605 infectats confirmats suposen un augment de tan sols el 0,3%, també el segon més baix des del començament de la crisi sanitària. A banda d'aquests casos, confirmats a través d'un test ràpid o PCR, hi ha 172.150 ciutadans sota sospita, ja que presenten símptomes compatibles amb el covid-19 però encara estan pendents de fer-se les proves.

Una cinquena part dels contagis són en residències de gent gran, on s'han detectat 12.473 positius. Una dada que representa el 19,5% dels interns. A més, hi ha 34.624 avis amb símptomes compatibles amb la pandèmia (54%). La bona notícia és que baixen els professionals dels geriàtrics aïllats: ara n'hi ha 4.070, 1.800 menys que ara fa dues setmanes.

11.109 morts a Catalunya

Pel que fa a les víctimes, les 59 morts eleven el total de morts a Catalunya a 11.109, un augment del 0,5% respecte al dia anterior. D'aquests, 6.542 havien donat positiu en vida i 4.567 tenien símptomes de la pandèmia, segons les dades de Salut. En percentatges, sis de cada deu morts han tingut lloc en hospitals (6.408), tres de cada deu en residències de gent gran (3.294) i la resta en domicilis (609), en sociosanitaris (148) o estan encara pendents de catalogar per falta d'informació.

Pel que fa a les altes, l'efecte del cap de setmana també ha donat una xifra inferior a la dels dies laborables. Si normalment són al voltant de 450, aquest dissabte se n'han registrat 310. En qualsevol cas, ja hi ha 34.427 persones curades, un augment del 0,9%.

I a les unitats de crítics segueixen les bones notícies. Encara que aquest dissabte han ingressat 13 pacients més a les UCI, molts més ja han rebut l'alta i han pogut anar a planta. El resultat fa que hi hagi 408 llits ocupats, 20 menys que divendres. Des que es va arribar al pic d'ingressos, el 6 d'abril (1.529), gairebé només estan ocupats un de cada quatre llits.