Catalunya registra 90 víctimes i gairebé 2.000 positius en les últimes 24 hores

Per primer cop des del canvi de recompte, Catalunya ha baixat de les 100 víctimes diàries per coronavirus. Segons informa el departament de Salut, 90 persones han perdut la vida aquest divendres, 1 de maig, al país, fet que eleva a 10.401 les morts per la pandèmia. D'aquestes, tres de cada deu s'han produït en residències, on s'ha superat la barrera dels 3.000 morts. En canvi, ha tornat a pujar el nombre de positius, que arriben gairebé als dos milers de contagiats.

Salut canviava el recompte el 15 d'abril i passava a comptar no només les víctimes a qui s'havia fet el test en vida, sinó també aquells casos sospitosos de tenir covid-19. Des de llavors, sempre s'havia superat el centenar de víctimes diàries, i alguns dies amb escreix. Aquest divendres, però, s'ha aconseguit trencar aquesta barrera psicològica, just el dia abans que la població pugui sortir de manera generalitzada de casa, per franges horàries. A més, les 90 víctimes suposen un increment del 0,9%, el percentatge més baix de que va començar la crisi sanitària.

3.000 morts en residències

Els hospitals són on més gent ha perdut la vida, amb 5.987 defuncions, un 57,6% del total. Però el covid-19 ha afectat i segueix afectant amb força les residències, on aquest divendres s'han superat els 3.000 morts (3.022). Això equival al 29,1% de totes les morts per coronavirus a Catalunya. La resta són en sociosanitaris (129, un 1,2%) o al domicili particular (579, un 5,6%), o estan pendents de classificar-se.

Als geriàtrics, a banda de les víctimes, continuen augmentant els contagis, on s'ha registrat una quarta part dels nous positius. Aquest divendres han estat 497 casos confirmats nous, que eleven el total a 11.453. A més, hi ha 26.721 interns aïllats, pendents de fer la prova. El total sumen 38.174 residents, o bé infectats o bé sospitosos, un 59,6% de la gent gran que hi viu. Finalment, 5.077 professionals també estan aïllats per la malaltia, tot i que la notícia positiva és que són un miler menys que ara fa dues setmanes.

Tornen a pujar els positius

Catalunya ha registrat 1.956 nous positius, un miler més que el dia anterior, i això fa que els contagiats totals siguin 57.093, un augment del 3,5%. D'aquests, 8.366 (el 14,7%) són professionals sanitaris. A banda dels casos confirmats, hi ha 9.551 nous sospitosos, la dada més alta de la sèrie, que eleva el total de possibles contagis a 130.346. Els dos nombres sumen un total de 187.439 casos confirmats o sospitosos. En canvi, la xifra d'altes ha estat relativament baixa: 485 curats, 76 menys que el dia anterior. En total, 31.236 catalans han superat la malaltia.

Però on sí que hi ha bones notícies és a les UCI, que continuen buidant-se. Segons Salut, hi ha ingressades 618 persones per covid-19 a les unitats de crítics, 43 menys que el dia anterior. Des del 6 d'abril, quan es va arribar al pic (1.529 ingressats), la dada ha baixat sense parar i ja està molt per sota de la meitat.