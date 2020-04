Catalunya supera els 3.500 morts per coronavirus

Fins a 3.538 persones han mort a Catalunya per coronavirus, 96 de les quals en les últimes hores. Aquesta és una xifra lleugerament per sota de les 111 víctimes mortals registrades dissabte, però cap dada permet encara consolidar tendències per a l’optimisme. I molt menys si es tenen en compte els brots a les residències de gent gran, que ja han deixat més de 1.825 morts, 162 de les quals ahir, moltes més que dissabte, quan hi va haver 96 defuncions.

En total, set de cada deu centres catalans estan afectats per la pandèmia, perquè tenen persones amb simptomatologia o contagiades. Diumenge es van detectar 284 nous positius en geriàtrics, i ja són prop de 3.700 els ancians que tenen covid-19. En el global de Catalunya, on hi va haver 699 positius més, la xifra s’eleva fins als 34.726 contagis, si bé prop de la meitat -15.602 persones- ja s’han recuperat i han rebut l’alta.

Davant d’aquesta situació, el metge investigador de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona Oriol Mitjà, ara assessor del Govern, va afirmar que està en contra d’aixecar el confinament dur, com ha decretat el govern espanyol. “Els efectes d’un desconfinament precipitat poden ser devastadors per al nostre sistema sanitari. Decretar-lo és imprudent”, va advertir a Twitter, tot i que va acabar esborrant la piulada. Mitjà havia fonamentat la seva opinió en una dada errònia: ell deia que el nombre habitual de llits d’UCI és de 652 a Catalunya i que ara hi havia 2.582 malalts, és a dir, que l’ocupació rondava el 300%. Però aquestes són les persones que en algun moment de la pandèmia han passat per l’UCI. El mateix Govern va dir fa uns dies que ara els hospitals tenen 2.019 llits d’UCI i que hi ha uns 1.500 malalts actius, xifrant així l’ocupació en el 87%. En qualsevol cas, Mitjà va insistir, amb aquestes dades a la mà, que el desconfinament tampoc és desitjable. El mateix opina el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, que va assegurar que Catalunya necessita més dies de confinament estricte: “És el més raonable”.

Repunt de víctimes a l’Estat

A Espanya diumenge es va detectar un repunt del nombre de víctimes mortals per coronavirus. Si dissabte s’havia assolit la xifra més baixa dels últims 19 dies, amb 510 morts, diumenge se’n van registrar 619. Així, la pandèmia ja ha causat la mort de 16.972 persones a tot l’Estat des que hi va arribar. La nota positiva és que cada dia hi ha més recuperats que no morts: dissabte eren 3.382 persones més les curades, i ja sumen un total de 62.391, un 37,6% del total d’infectats.

Des que va començar la malaltia s’han detectat 166.019 malalts a l’Estat, 4.167 les últimes 24 hores, la xifra més baixa des del 23 de març. S’espera que a mesura que proliferin els tests de diagnòstic ràpid els contagis puguin pujar, però de moment la tendència és a la baixa i l’increment ja se situa en el 2,6%.